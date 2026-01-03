Ragusa: gioco, festa e beneficenza: la “Tombolata del Cuore” conquista tutti

Un autentico successo di pubblico, entusiasmo e partecipazione ha segnato la “Tombolata del Cuore”, l’iniziativa solidale promossa dall’associazione Mens insieme a Royal Wolf Rangers, AIDO e Città del Dono, che si è svolta nel pomeriggio di ieri negli spazi del Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa.

La sala del CCC si è presentata completamente gremita, trasformandosi in un luogo di festa, condivisione e forte senso di appartenenza. Un colpo d’occhio che ha restituito l’immagine di una comunità viva e coesa, capace di rispondere con entusiasmo a iniziative fondate su valori autentici come la solidarietà e l’impegno sociale.

A sottolineare il significato dell’evento è stato Simone Diquattro, membro del direttivo di Mens insieme a Marco Vitale ed Enrico Bellina Terra, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. La presenza così numerosa di cittadini, ha evidenziato, dimostra come proposte basate sullo stare insieme e sull’aiuto concreto trovino una risposta immediata e travolgente da parte della comunità.

Il pomeriggio è trascorso tra una tombolata e l’altra in un clima di convivialità e allegria, arricchito da momenti di condivisione, brindisi, cibo e bevande offerte ai partecipanti. Un’atmosfera festosa che ha saputo esprimere appieno lo spirito natalizio, nel cuore del centro storico, trasformando un semplice gioco in un’occasione di incontro e relazione.

L’aspetto solidale resta il cuore pulsante dell’iniziativa: l’intero ricavato della “Tombolata del Cuore” sarà infatti devoluto al VOCRI, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno delle persone più fragili del territorio.

© Riproduzione riservata