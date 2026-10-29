Ragusa, gas e riscaldamento: la provincia che consuma e spende di più in Sicilia, oltre mille euro a famiglia

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Quando si accendono i termosifoni, nessuno in Sicilia brucia più gas degli iblei. Secondo un’analisi dell’Osservatorio di Switcho, servizio digitale per il confronto delle tariffe, è la provincia di Ragusa a registrare i consumi invernali più alti dell’isola: da ottobre ad aprile una famiglia media utilizzerà 1.148 metri cubi standard di gas, per una spesa stimata di circa 1.002 euro per la sola materia prima, a cui vanno aggiunte le altre voci della bolletta. La media siciliana si ferma a 1.085 metri cubi e 952 euro, poco sotto quella italiana (1.110 metri cubi e 972 euro). Quasi la metà dei consumi, secondo lo studio basato sui dati Arera, si concentra tra dicembre e gennaio.

La classifica delle province

Dietro Ragusa ci sono Enna (1.130 metri cubi e 988 euro) e Siracusa (1.092 metri cubi e 958 euro). Seguono Palermo (953 euro), Catania (944), Agrigento (942) e Messina (930). In fondo alla graduatoria Caltanissetta e Trapani, con consumi rispettivamente di 1.052 e 1.048 metri cubi e una spesa di 926 e 922 euro.

Quanto si può risparmiare

Proprio perché consumano di più, le famiglie iblee sono anche quelle che hanno più da guadagnare da un cambio di contratto: passando alla tariffa più conveniente sul mercato, secondo l’Osservatorio, in provincia di Ragusa si risparmierebbero circa 298 euro nei soli mesi invernali, contro una media regionale di 282 euro. La società stima che il 92 per cento delle famiglie siciliane arrivi all’inverno senza una tariffa gas conveniente: oltre 730 mila utenti.

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