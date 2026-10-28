Autotrasporto siciliano, sbloccati 105 milioni di euro. Il CTS: “Accolte le nostre richieste”

Dopo settimane di tensioni e proteste, arriva una svolta per l’autotrasporto siciliano. Il Comitato trasporto siciliano (CTS) esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il quale sarebbero arrivate risposte concrete ad alcune delle principali rivendicazioni delle imprese del settore. Sul tavolo risorse economiche, agevolazioni fiscali e soprattutto l’impegno a rendere stabile il confronto con il Governo.
La novità più importante riguarda lo sblocco di quasi 105 milioni di euro di Marebonus arretrati, che, secondo le rassicurazioni ricevute dal ministero, saranno interamente erogati entro novembre. Per 150 aziende già in regola con le istanze e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i bonifici dovrebbero partire dalla prossima settimana.
Arrivano inoltre nuove risorse per il Marebonus 2026-2027: ai 12 milioni già previsti si aggiungono altri 50 milioni, portando lo stanziamento complessivo a 62 milioni di euro. Le imprese potranno presentare le domande non appena sarà attivata la piattaforma dedicata.
Un altro risultato riguarda il credito d’imposta per il caro-gasolio. È infatti disponibile il codice tributo necessario per utilizzare l’agevolazione in compensazione attraverso il modello F24. A sbloccare la procedura è stata la risoluzione 40/E del 26 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate. Le imprese interessate dovranno utilizzare il credito entro il termine tassativo del 31 dicembre 2026.
Ma il confronto con il Governo non si esaurisce nelle misure economiche. Secondo quanto riferito dal CTS, il ministro Matteo Salvini avrebbe assunto l’impegno formale di dare seguito alle richieste del Comitato, annunciando l’istituzionalizzazione del Tavolo d’emergenza per l’autotrasporto meridionale.
Una prospettiva che il Comitato considera particolarmente significativa perché consentirebbe alle aziende di mantenere un’interlocuzione diretta con il ministero, affrontando le criticità del settore senza dover necessariamente ricorrere a nuove mobilitazioni.
Il CTS ribadisce infatti la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle numerose difficoltà che continuano a penalizzare l’autotrasporto in Sicilia, privilegiando un confronto istituzionale capace di produrre risultati.
Dopo le recenti agitazioni, dunque, il settore registra un primo importante passo avanti. Adesso la verifica decisiva sarà quella dei fatti: il rispetto delle scadenze annunciate, l’effettiva erogazione delle risorse e la capacità del nuovo tavolo di affrontare stabilmente i problemi strutturali del trasporto merci nell’Isola.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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