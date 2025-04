Ragusa, finalmente i nuovi stalli per lo scuolabus davanti alla scuola Berlinguer

Sono stati finalmente realizzati i nuovi stalli riservati allo scuolabus, colorati di giallo, davanti alla scuola Berlinguer, alla periferia di Ragusa. Un’esigenza avvertita da più di qualche genitore e non si capiva come mai, mentre in altri istituti erano già stati previsti, in una zona densamente abitata con numerosi studenti non fosse stato attivato alcun percorso del genere.

L’iniziativa contribuisce a migliorare la sicurezza e l’accessibilità scolastica, e si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale per potenziare i servizi dedicati all’infanzia e alla mobilità urbana. A darne notizia, il consigliere comunale Daniele Vitale.

© Riproduzione riservata