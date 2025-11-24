Ragusa, fede e vocazioni: la comunità si raccoglie nella Settimana Vocazionale

Si è conclusa oggi la Settimana Vocazionale promossa dal Centro Diocesano Vocazioni della diocesi di Ragusa presso la parrocchia Preziosissimo Sangue, un appuntamento ricco di incontri, preghiera e momenti di profonda riflessione comunitaria.

Il direttore del CDV, don Giovanni Piccione, che è anche direttore spirituale del Seminario Interdiocesano Regina Apostolorum, ha guidato l’assemblea invitando tutti a pregare per le vocazioni ecclesiali. Un appello forte, centrato sulla consapevolezza che ogni persona è chiamata a realizzare il progetto d’amore pensato da Dio “fin dall’eternità”.

La testimonianza di suor Laura: “Così ho riconosciuto la voce di Dio nella mia vita”

Momento particolarmente intenso della giornata è stata la testimonianza di suor Laura, religiosa delle Suore del Sacro Cuore, che ha condiviso con la comunità il suo percorso vocazionale. Un racconto sincero e profondo di come Dio abbia saputo farsi presente nella sua storia, guidandola verso una scelta di consacrazione vissuta con gioia e pienezza.

Incontro con i ministranti: Andrea, Mattia e suor Salvatrice guidano i ragazzi all’ascolto

Prima della celebrazione della Santa Messa, l’équipe del Centro Diocesano Vocazioni ha incontrato il gruppo dei ministranti della parrocchia. I due seminaristi Andrea e Mattia, insieme a suor Salvatrice, hanno accompagnato i ragazzi in un percorso di discernimento attraverso il racconto della vocazione di Samuele, aiutandoli a comprendere come riconoscere la “giusta voce”, quella di Dio che chiama ciascuno per nome.

L’intera settimana ha rappresentato un tempo forte di crescita spirituale, con l’obiettivo di alimentare nelle comunità il valore dell’ascolto e del discernimento vocazionale. Le attività si sono concluse con un clima di gratitudine e rinnovato entusiasmo.

Foto: Salvo Bracchitta

