Ragusa, domenica 24 agosto i funerali di Andrea Passalacqua

Si terranno domani, domenica 24 agosto, nella chiesa di Maria SS. Annunziata di Ragusa, i funerali di Andrea Passalacqua, il ragazzo di 15 anni morto in un tragico incidente agricolo.

Funerali Andrea Passalacqua: il dolore della comunità

Il giovane, studente dell’istituto Fabio Besta, è rimasto schiacciato da un trattore nell’azienda di famiglia in contrada Gebbia Battaglia, fra Chiaramonte e Ragusa. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dello SPRESAL, con il supporto dei Carabinieri.

Funerali Andrea Passalacqua: la città si stringe alla famiglia

La morte di Andrea ha suscitato profonda commozione in tutta la città di Ragusa. Descritto da chi lo conosceva come un ragazzo dolce, gentile e molto legato alla famiglia, Andrea era anche appassionato di sport.

La comunità si stringe attorno ai genitori e ai familiari in queste ore di dolore, in attesa di dare l’ultimo saluto a un giovane la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

