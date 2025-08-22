Tragedia fra Ragusa e Chiaramonte: muore un 15enne, Andrea Passalacqua. Inutile l’elisoccorso

Una tragedia ha colpito stamani un giovane di 15 anni, Andrea Passalacqua, che è morto in circostanze ancora poco chiare. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane avrebbe avuto un incidente con il trattore. L’episodio si sarebbe verificato in un’azienda in contrada Gebbia Battaglia, formalmente in territorio di Ragusa, ma molto vicino a quello di Chiaramonte.

Il ragazzo sarebbe morto vicino ad una stalla e inutile sono stati i tentativi di soccorso: è stato anche chiamato il 118 e un elisoccorso, ma l’elicottero non ha trasportato il ferito, in quanto per lui non c’era niente da fare. Sul posto è intervenuto anche lo SPRESAL per gli accertamenti del caso e i carabinieri a supporto dell’operazione. La magistratura dovrà far luce sulla vicenda.

