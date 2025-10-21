Ragusa diventa “Città del Formaggio”: riconoscimento nazionale per la capitale del Ragusano DOP

Ragusa conquista un nuovo e prestigioso titolo: “Città del Formaggio 2026”.

Il riconoscimento arriva direttamente dalla Segreteria Nazionale dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e premia la città come simbolo della cultura casearia siciliana e italiana.

A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, che ha seguito l’intero iter dell’iniziativa. “Ragusa possiede tutti i requisiti per essere proclamata Città del Formaggio: un prodotto simbolo, una filiera viva e sostenibile, una forte identità culturale e un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed europeo” – ha dichiarato l’assessore. Probabilmente, si tratta di uno degli ultimi atti di Massari che presto potrebbe dimettersi.

Un patrimonio secolare: il Ragusano DOP

Il titolo valorizza una tradizione casearia antichissima, radicata nel territorio ibleo.

Il Ragusano DOP, conosciuto storicamente come caciocavallo ragusano, è uno dei formaggi più antichi dell’isola e rappresenta una delle eccellenze agroalimentari più apprezzate d’Europa.

Prodotto secondo tecniche tramandate di generazione in generazione — dalla filatura della pasta alla stagionatura in ambienti naturali — il Ragusano DOP è uno dei cinque formaggi siciliani a Denominazione di Origine Protetta e un simbolo della qualità del Made in Sicily.

Una filiera che sostiene economia e identità

Oggi Ragusa è tra i principali poli lattiero-caseari del Sud Italia, con decine di aziende agricole e caseifici, molti a conduzione familiare, che alimentano l’economia locale e occupano centinaia di lavoratori.

Accanto alla produzione tradizionale, si è sviluppato un tessuto imprenditoriale moderno, attento alla qualità, all’innovazione e all’export internazionale. “Il formaggio a Ragusa non è solo un prodotto, ma un simbolo identitario” – aggiunge l’assessore Massari.

Verso un futuro di promozione e collaborazione

Il 2026 si preannuncia come un anno di rilancio per il settore.

L’amministrazione comunale lavorerà alla creazione di un Comitato Tecnico Scientifico per promuovere i formaggi ragusani e la loro filiera, anche rilanciando manifestazioni di successo come la Cheese Art, evento di rilievo nazionale dedicato all’arte casearia.

