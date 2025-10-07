In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Ragusa, controlli Telelaser per tutto ottobre: attenzione a queste strade
07 Ott 2025 10:03
La Polizia Municipale di Ragusa ha diffuso il calendario dei controlli Telelaser previsti dal 4 al 31 ottobre 2025, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti dovuti all’eccesso di velocità.
Gli agenti saranno presenti in diverse strade comunali e provinciali, tra le più trafficate del territorio, per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Il dispositivo Telelaser consente di rilevare in tempo reale i veicoli che superano i limiti consentiti, garantendo un’azione mirata alla prevenzione, più che alla sanzione.
Dove si svolgeranno i controlli Telelaser a Ragusa
I controlli saranno effettuati in rotazione tra le seguenti arterie principali:
Sabato 4 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Lunedì 6 Ottobre 2025
via A. Grandi;
S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Martedì 7 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale;
Mercoledì 8 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Giovedì 9 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 10 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Sabato 11 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi;
Lunedì 13 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Martedì 14 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Mercoledì 15 Ottobre 2025
via A. Grandi;
S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Giovedì 16 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 17 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Sabato 18 Ottobre 2025
via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
Lunedì 20 Ottobre 2025
via A. Grandi;
c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Martedì 21 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale;
Mercoledì 22 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Giovedì 23 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Venerdì 24 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Sabato 25 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi;
Lunedì 27 Ottobre 2025
C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
via Montale;
Martedì 28 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Mercoledì 29 Ottobre 2025
via Montale;
C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Giovedì 30 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 31 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Giovanni Leone.
