Ragusa, controlli Telelaser per tutto ottobre: attenzione a queste strade

07 Ott 2025 10:03

La Polizia Municipale di Ragusa ha diffuso il calendario dei controlli Telelaser previsti dal 4 al 31 ottobre 2025, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti dovuti all’eccesso di velocità.

Gli agenti saranno presenti in diverse strade comunali e provinciali, tra le più trafficate del territorio, per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Il dispositivo Telelaser consente di rilevare in tempo reale i veicoli che superano i limiti consentiti, garantendo un’azione mirata alla prevenzione, più che alla sanzione.

Dove si svolgeranno i controlli Telelaser a Ragusa

I controlli saranno effettuati in rotazione tra le seguenti arterie principali:

Sabato 4 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Lunedì 6 Ottobre 2025

via A. Grandi;

S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Martedì 7 Ottobre 2025

via Giovanni Leone;

via Montale;

Mercoledì 8 Ottobre 2025

via A. Grandi;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Giovedì 9 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Venerdì 10 Ottobre 2025

via Montale;

via Giovanni Leone;

Sabato 11 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

via A. Grandi;

Lunedì 13 Ottobre 2025

via A. Grandi;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Martedì 14 Ottobre 2025

via Montale;

via Giovanni Leone;

Mercoledì 15 Ottobre 2025

via A. Grandi;

S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Giovedì 16 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Venerdì 17 Ottobre 2025

via Montale;

via Giovanni Leone;

Sabato 18 Ottobre 2025

via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

Lunedì 20 Ottobre 2025

via A. Grandi;

c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Martedì 21 Ottobre 2025

via Giovanni Leone;

via Montale;

Mercoledì 22 Ottobre 2025

via A. Grandi;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Giovedì 23 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Venerdì 24 Ottobre 2025

via Giovanni Leone;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Sabato 25 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

via A. Grandi;

Lunedì 27 Ottobre 2025

C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

via Montale;

Martedì 28 Ottobre 2025

via A. Grandi;

via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Mercoledì 29 Ottobre 2025

via Montale;

C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Giovedì 30 Ottobre 2025

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);

via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;

Venerdì 31 Ottobre 2025

via A. Grandi;

via Giovanni Leone.

