“Ragusa CityLab”: nasce il laboratorio delle strategie territoriali del futuro

Dalla collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica, Anci Sicilia e il progetto MediAree Next Generation City, prende vita “Ragusa CityLab”, un laboratorio operativo dedicato alla pianificazione strategica, alla governance collaborativa e alla cooperazione tra comuni. L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 luglio 2025, dalle 9:15 alle 17:00, presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”, in via Giacomo Matteotti 61.

Un’intera giornata di lavori per affrontare una delle sfide più urgenti per la pubblica amministrazione: costruire una visione condivisa tra comuni, superando frammentazioni e isolamenti decisionali, in un’ottica di “area vasta”. Il CityLab rappresenta un’occasione concreta per dotare gli enti locali di strumenti operativi e strategie per sviluppare progettualità comuni, alleanze territoriali e comunicazione efficace a servizio dei cittadini.

L’obiettivo: fare rete per contare di più

L’evento punta a rafforzare la cooperazione tra amministrazioni e attori territoriali, attivando sinergie tra pianificazione e programmazione, e integrando risorse finanziarie per moltiplicare l’impatto dei progetti locali. Non solo progettazione, ma anche comunicazione strategica: perché lo sviluppo dei territori passa anche dalla capacità di raccontare ai cittadini ciò che si sta costruendo, e coinvolgerli in maniera attiva.

“Con CityLab vogliamo superare la logica dei campanili – spiega Raffaella Florio di ANCI – e attivare una vera governance multilivello tra comuni, enti sovracomunali e territori. La Sicilia ha potenzialità straordinarie, ma serve una visione condivisa e strumenti innovativi per farla emergere”.

Un programma ricco di contenuti e ospiti autorevoli

Ad aprire i lavori, dopo le registrazioni alle ore 9:15, saranno il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e il direttore generale di Anci Sicilia, Mario Alvano. Seguirà l’introduzione tecnica al CityLab curata da ANCI nazionale, che in Sicilia sta portando avanti un lavoro sistemico di accompagnamento alla programmazione intercomunale.

Alle 9:45 prenderà il via la sessione su “La geografia dei sistemi territoriali di area vasta in Sicilia”, con l’intervento di Ignazio Vinci, docente di pianificazione strategica all’Università di Palermo, insieme a Vincenzo Falgares, direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia, e Dario Tornabene, dirigente del Dipartimento Autonomie Locali.

Alle 11:30, spazio al workshop operativo, dove amministratori e tecnici dei comuni capoluogo potranno confrontarsi direttamente sulle criticità e sulle soluzioni per potenziare la governance territoriale. Una sessione partecipata che mira a far emergere indicazioni concrete di policy.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 14:30 con un focus cruciale: la comunicazione strategica al servizio del territorio, a cura di Rossella Sucato, esperta ANCI in marketing istituzionale. Si parlerà di narrazione dei progetti europei, media strategy, coinvolgimento dei cittadini e valorizzazione dei risultati.

La giornata si concluderà con un secondo workshop (ore 16:00) che vedrà protagonisti Gianni Giuffrida, assessore ai Lavori Pubblici, e Giovanni Licitra, responsabile PNRR del Comune di Ragusa. Si analizzeranno le progettualità esistenti nell’area iblea e le strategie per una comunicazione integrata e coerente.

© Riproduzione riservata