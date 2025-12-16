Ragusa celebra i 50 anni della Caritas Diocesana: storia, testimonianze e impegno sociale

Ragusa si prepara a celebrare un importante traguardo: giovedì 18 dicembre, alle ore 16.30, presso il Saloncino del Vescovado di Ragusa, si terrà l’incontro dedicato ai 50 anni della Caritas Diocesana, nell’ambito delle iniziative del Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza.

L’evento, aperto dai saluti del Vescovo mons. Giuseppe La Placa, sarà un’occasione per ripercorrere la storia di mezzo secolo di impegno nella carità e nel servizio verso le persone più fragili del territorio. Sarà presentato il “Quaderno per i 50 anni di Caritas Diocesana”, curato dal direttore Domenico Leggio, che racconta le tappe fondamentali, le scelte strategiche e le esperienze maturate negli ultimi cinquant’anni, offrendo uno sguardo completo sul ruolo sociale e pastorale dell’organizzazione.

Nel corso dell’incontro, Vincenzo La Monica, responsabile dell’Osservatorio diocesano povertà e risorse, illustrerà i dati aggiornati sulla povertà nel territorio di Ragusa, evidenziando le sfide attuali e le risposte messe in campo dalla Caritas. L’iniziativa sarà moderata da Emanuele Occhipinti, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali.

«La nostra Diocesi vanta da sempre una lunga e feconda tradizione di carità e servizio – sottolinea mons. La Placa – Fin dalle sue origini ha saputo incarnare il Vangelo della misericordia attraverso l’opera concreta di tanti fratelli e sorelle». La Caritas, grazie a metodologie innovative e a uno sguardo sempre attento ai bisogni del territorio, continua a essere un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, con iniziative che spaziano dall’accoglienza al sostegno socio-economico e culturale.

