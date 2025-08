Ragusa, cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF: il Maggiore Giuseppe Macaluso prende il comando

RAGUSA – Cambio della guardia al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa: il Maggiore Giuseppe Macaluso è il nuovo comandante, succedendo al Tenente Colonnello Sara Iuri, destinato a un prestigioso incarico presso il Nucleo di Trieste.

Dopo tre anni di intensa attività nella provincia iblea, il Ten. Col. Iuri lascia un segno profondo per i risultati conseguiti nel contrasto all’evasione fiscale, alle frodi, agli illeciti nella spesa pubblica e contro le infiltrazioni criminali nell’economia legale. Un bilancio operativo di assoluto rilievo, riconosciuto anche dal Comandante Provinciale, Col. Walter Mela, che ha espresso “gratitudine per la professionalità e la dedizione dimostrate” nel servizio svolto.

Il nuovo comandante, il Maggiore Giuseppe Macaluso, 38 anni, siciliano, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, arriva da Milano, dove negli ultimi quattro anni ha guidato il Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Un’esperienza che porta ora a Ragusa, con l’obiettivo di rafforzare l’azione investigativa e operativa del Reparto in ambiti strategici per la legalità e l’economia del territorio.

Il Col. Mela ha accolto il Maggiore Macaluso augurandogli “una guida proficua e ricca di soddisfazioni, nell’interesse del Corpo e del Paese”.

Con questo avvicendamento, la Guardia di Finanza di Ragusa conferma il suo impegno nella tutela dell’economia legale, affidandosi a professionalità di alto profilo per affrontare le sfide sempre più complesse del contrasto ai reati economico-finanziari.

