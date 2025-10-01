Ragusa: Biagio Mezzasalma al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico: rappresenterà la provincia tra 53 finalisti

Un talento ibleo approda alla ribalta nazionale. Biagio Mezzasalma, giovane studente dell’Istituto Comprensivo “Crispi – Vetri” di Ragusa, è stato selezionato come unico rappresentante della Provincia di Ragusa al prestigioso Campionato Nazionale di Disegno Tecnico.

Un traguardo straordinario, se si considera che alla competizione hanno preso parte oltre 31.000 studenti da tutta Italia, ridotti oggi a soli 53 finalisti.

Determinazione, talento e passione per la tecnologia hanno permesso a Biagio di distinguersi. Fondamentale anche il sostegno della professoressa Nicoletta La Rosa, docente di tecnologia, che ha creduto fermamente nelle potenzialità del giovane, incoraggiandolo a mettersi in gioco e valorizzare le proprie capacità.

La partecipazione di Biagio rappresenta non solo un orgoglio per la scuola e per il corpo docente, ma anche una vetrina di eccellenza per la città di Ragusa, che conferma la qualità dei suoi istituti e la forza dei suoi studenti. Per questo, è stato ricevuto in Comune dal Sindaco e dall’Assessore Catia Pasta.

L’attesa ora è tutta per la fase finale del Campionato: una sfida in cui talento, precisione e creatività tecnica saranno gli ingredienti decisivi.

