Ragusa, basta toppe, servono soluzioni: ennesimo spreco d’acqua in via Stiela

Una nuova, vistosa perdita d’acqua si è verificata in via Stiela a Ragusa, nel cuore del centro abitato, dove da questa mattina un flusso costante di acqua potabile fuoriesce copiosamente dall’asfalto, trasformando la strada in un ruscello e alimentando la rabbia dei residenti.

La causa? Secondo i residenti che hanno inviato la segnalazione si tratterebbe di un intervento precedente eseguito male. Si sarebbe trattato, dunque, di un rattoppo approssimativo, una riparazione “di facciata”.

L’appello: “Subito interventi strutturali, basta toppe”

Il Comune è stato allertato ma la cittadinanza chiede di più: non solo riparazioni d’emergenza, ma una seria e duratura manutenzione dell’intera rete.

Quello di via Stiela non è un caso isolato. Solo nelle ultime settimane si sono registrate perdite simili in altre vie della città.

