Ragusa “assediata” da zanzare e moscerini: parte la disinfestazione, ecco quando e dove

Ragusa sotto assedio di zanzare e moscerini e il Comune corre ai ripari. Per questo è stato avviato un intervento straordinario di disinfestazione sull’intero territorio comunale, che sarà eseguito in tre notti consecutive: 17, 18 e 19 giugno 2025. L’operazione – fondamentale per la salute pubblica e la qualità della vita nei mesi estivi – sarà realizzata dall’ATI composta da Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., Ciclat e IGM.

Il piano d’azione coprirà aree urbane, rurali e costiere, comprese Ragusa Ibla, San Giacomo, Marina di Ragusa, Punta Braccetto e le principali contrade. L’intervento avverrà a partire dalle ore 01:00 di ciascun giorno, per ridurre al minimo il disagio ai residenti.

