Occhi del mondo puntati su Modica: la città si prepara all’evento internazionale “Brunello Cucinelli Mediterranea 2026”. Tutte le novità sulla viabilità

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La città di Modica si appresta a vivere uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno. Giovedì 11 giugno, la suggestiva Scalinata di San Giorgio farà da cornice alla sfilata “Brunello Cucinelli Collezione Mediterranea 2026”, un appuntamento di respiro internazionale che porterà nella città della Contea ospiti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti della stampa nazionale e internazionale, personalità del mondo della moda, dell’arte e della cultura.

L’attesa per la sfilata “Brunello Cucinelli Mediterranea 2026” ha già acceso l’interesse della stampa e delle riviste specializzate internazionali. Nelle ultime settimane numerose pubblicazioni del settore moda e lusso hanno dedicato articoli, servizi fotografici e approfondimenti all’evento in programma a Modica, evidenziando come la città siciliana sia stata scelta quale scenario ideale per raccontare l’identità mediterranea della nuova collezione. Le immagini diffuse in anteprima mostrano scorci del centro storico, la monumentalità del Duomo di San Giorgio e il fascino senza tempo dell’architettura barocca modicana, trasformando la città in un potente strumento di promozione turistica e culturale.

Diverse testate internazionali hanno sottolineato come la collezione Mediterranea 2026 trovi ispirazione proprio nella storia, nella cultura e nei paesaggi della Sicilia, con riferimenti ai colori della pietra locale, al mare e alle atmosfere del Mediterraneo. Alcuni articoli hanno definito Modica il palcoscenico naturale dell’evento, mentre altri hanno evidenziato il connubio tra artigianalità, moda e patrimonio architettonico che caratterizza la manifestazione. La scelta della città come sede della presentazione mondiale della collezione rappresenta dunque non soltanto un appuntamento di alta moda, ma una straordinaria occasione di visibilità internazionale per il territorio, destinata a raggiungere milioni di lettori e appassionati attraverso magazine, portali specializzati e canali digitali di tutto il mondo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza e permettere le operazioni di allestimento e preparazione della location, il Comune di Modica e il Comando della Polizia Locale hanno emanato l’Ordinanza n. 234 del 4 giugno 2026, che introduce importanti modifiche temporanee alla circolazione stradale e pedonale nelle aree circostanti Corso San Giorgio.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’assessore al Turismo Tino Antoci hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione internazionale della città, ringraziando cittadini, residenti e operatori per la collaborazione e i sacrifici che saranno necessari durante i giorni interessati dai provvedimenti.

“Modica avrà gli occhi del mondo puntati addosso – dichiara l’assessore al Turismo Antoci – È una straordinaria occasione di visibilità internazionale e di promozione del nostro patrimonio storico, culturale e turistico. La scelta della Scalinata di San Giorgio come scenario della presentazione della collezione Mediterranea 2026 conferma il fascino e l’unicità della nostra città, sempre più riconosciuta come destinazione di eccellenza nel panorama internazionale.

Eventi di questa portata non rappresentano soltanto un importante appuntamento nel mondo della moda, ma costituiscono anche una concreta opportunità di crescita per il territorio, capace di generare attenzione mediatica, valorizzare le nostre bellezze e rafforzare l’immagine di Modica nel mondo.

Ai residenti, ai commercianti e agli operatori che in questi giorni stanno affrontando alcuni inevitabili disagi rivolgo il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Siamo consapevoli dei sacrifici richiesti e delle limitazioni necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. La collaborazione e il senso di comunità che stanno dimostrando sono un contributo prezioso al successo di una manifestazione che porterà prestigio, visibilità e nuove opportunità per tutta Modica e per il comprensorio.”

E a proposito di viabilità, sarà vietato il transito, ad eccezione dei mezzi di pubblica utilità:

Lunedì 8 giugno, dalle ore 9:00 alle 24:00, in Corso San Giorgio, tra Via Guerrazzi e Via Lanteri.

Mercoledì 10 giugno, dalle ore 16:00 alle 22:30, nello stesso tratto di Corso San Giorgio.

Giovedì 11 giugno, dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 del giorno successivo, in Corso San Giorgio, dall’intersezione con Corso Garibaldi fino a Via Guerrazzi. Saranno autorizzati esclusivamente i veicoli dell’organizzazione incaricati del trasporto degli ospiti.

Dal giorno 8 giugno alle ore 8:00 fino alle ore 15:00 del 12 giugno sarà istituito il senso unico di marcia in direzione centro-periferia:

In Corso San Giorgio;

In Corso Francesco Crispi;

nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e l’intersezione con Corso Nino Barone.

Previsti numerosi divieti di sosta:

Dall’8 giugno alle ore 8:00 fino al 12 giugno alle ore 15:00 in Via Lanteri, nei tratti posti prima e dopo la Scalinata di San Giorgio.

Dalle ore 12:00 dell’11 giugno alle ore 12:00 del 12 giugno in Corso San Giorgio, tra Corso Garibaldi e Via Guerrazzi, con esclusione dei mezzi dell’organizzazione e dei veicoli destinati al trasporto degli ospiti.

L’11 giugno dalle ore 16:00 alle 24:00 in Via Carmelo Caccamo, lato destro, nel tratto che da Piazzale Falcone-Borsellino procede in direzione centro, per 30 stalli riservati agli autorizzati.

Dall’8 giugno alle ore 8:00 fino alle ore 15:00 del 12 giugno sarà vietata sia la sosta sia il transito in Piazza San Michele.

Le limitazioni più significative riguarderanno la giornata dell’11 giugno. Dalle ore 12:00 fino all’1:00 del 12 giugno sarà infatti interdetto il traffico pedonale nelle seguenti aree:

Corso San Giorgio, dal civico 11 al civico 107;

L’intera Scalinata di San Giorgio, da Corso Garibaldi fino al Duomo;

Via Lanteri;

Via Tantillo;

Via Scolari;

Via Polara;

Via Moncada;

Via San Michele;

Via Guerrazzi.

L’evento “Brunello Cucinelli Mediterranea 2026” rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per Modica. La scelta della Scalinata di San Giorgio come location della sfilata conferma il valore artistico, culturale e paesaggistico del centro storico modicano, patrimonio dell’umanità UNESCO.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a programmare con anticipo i propri spostamenti nei giorni interessati dalle limitazioni, collaborando affinché la manifestazione possa svolgersi nel migliore dei modi e contribuire a promuovere l’immagine della città sui più importanti palcoscenici internazionali.

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