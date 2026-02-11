Ragusa, approvati tre nuovi progetti di Servizio Civile Universale

L’Assessorato allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa annuncia l’approvazione di tre nuovi progetti di Servizio Civile Universale, un’iniziativa che offrirà a 47 giovani operatori volontari l’opportunità di impegnarsi attivamente sul territorio, sviluppando competenze civiche e professionali.

I tre percorsi approvati spaziano in ambiti fondamentali per la vita cittadina: “Comuni da Vivere”, dedicato alla promozione culturale; “Iblei Resilienti 2026”, nel settore della protezione civile; e “Con gli occhi di un bambino”, per il sostegno all’infanzia. Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi e prevedono per i volontari un assegno mensile di 507,30 euro.

Un’opportunità per crescere e partecipare alla comunità

“Si tratta di un successo per la città – dichiara Giovanni Iacono, assessore allo Sviluppo di Comunità – che premia la costanza con cui l’Amministrazione ha investito sul Servizio Civile come elemento qualificante di partecipazione civica, volontariato e crescita dei giovani. Il Servizio Civile permette di sperimentare il ruolo di cittadini attivi e di sviluppare competenze professionali, ed è una esperienza che intendiamo continuare a valorizzare”.

Dal proprio insediamento, l’Amministrazione comunale ha dato opportunità di partecipazione a oltre 500 giovani, consolidando il Servizio Civile come strumento di coesione e crescita comunitaria.

Come partecipare ai progetti

Il bando per il reclutamento dei volontari sarà pubblicato nei prossimi giorni. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it utilizzando le proprie credenziali SPID.

Per informazioni e dettagli sui progetti è possibile consultare il sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili www.politichegiovanili.gov.it o il portale di Assod www.assod.org.

