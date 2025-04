Ragusa, aperto il registro di condoglianze per Papa Francesco: come e quando firmare

La Prefettura di Ragusa, al parti di tutte le altre Prefetture d’Italia, recependo la disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha aperto presso i propri locali un registro di condoglianze destinato a tutti coloro che desiderino esprimere, in forma scritta e personale, un pensiero di cordoglio per la scomparsa del Sommo Pontefice.

Il registro, collocato presso il Corpo di Guardia della Prefettura, rappresenta uno strumento concreto attraverso cui la cittadinanza può manifestare la propria vicinanza, la partecipazione al lutto e il rispetto per la figura del Pontefice scomparso. Si tratta di un gesto che, pur nella sua sobrietà, vuole assumere il valore di testimonianza collettiva.

Il registro rimarrà a disposizione fino al termine delle esequie, previste per sabato 26 aprile alle ore 10.00, offrendo così la possibilità a chiunque lo desideri di lasciare un messaggio, una riflessione, una semplice firma. Al termine di questo periodo, il registro sarà trasmesso al Vescovo della Diocesi di Ragusa e al Vescovo della Diocesi di Noto.

Un invito, dunque, rivolto a tutta la popolazione ragusana e a chiunque senta il bisogno di testimoniare il proprio saluto al Sommo Pontefice

