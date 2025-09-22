Ragusa: al via la 31ª stagione “Melodica – La musica dell’anima” con un concerto sorprendente

Sarà un viaggio musicale unico e sorprendente quello che inaugurerà la 31ª stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” a Ragusa. Sabato 27 settembre 2025, alle ore 20.30 (apertura pubblico ore 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) ospiterà il primo concerto di anteprima, dal titolo “Musica a 88 tasti: da 0 a 8 mani al pianoforte”.

L’evento anticipa la stagione e sarà gratuito per chi sottoscriverà l’abbonamento completo (60 euro per 14 concerti più due anteprime), mentre i non abbonati potranno assistere al concerto con un biglietto di soli 5 euro. La campagna abbonamenti è attiva presso la Libreria Ubik di Corso Vittorio Veneto 144 (tel. 0932/626260) e direttamente nei giorni di concerto a partire dalle ore 19.00.

“Musica a 88 tasti”: un concerto fuori dall’ordinario

Il progetto, coordinato dalla professoressa Vera Lizzio, esplora le infinite possibilità del pianoforte: dalle esecuzioni con “zero mani” fino a composizioni a otto mani condividendo la stessa tastiera. Sul palco si esibiranno gli allievi del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, interpretando brani del repertorio classico e contemporaneo, oltre a trascrizioni originali.

La direttrice artistica, Diana Nocchiero, spiega:

“Abbiamo scelto di aprire la stagione con un concerto che stupisce e incuriosisce. Melodica vuole proporre esperienze nuove e coinvolgenti, rendendo la musica accessibile e inclusiva.”

Prossimi eventi e stagione completa

Il secondo evento di anteprima, “Ragusa vs Ragusa”, si terrà il 9 ottobre 2025 e vedrà protagoniste la pianista e poetessa Ivana Marija Vidovic e la musicologa Francesca Krampus, in un dialogo tra Ragusa in Sicilia e la sua omonima città croata.

L’avvio ufficiale della stagione sarà sabato 25 ottobre, con il primo dei 14 concerti in programma, tutti a ingresso privilegiato per gli abbonati.

La rassegna è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Prenotazioni consigliate (posti limitati): 366 9790999, 349 2993208 (anche WhatsApp) o via email a associazione.melodica@gmail.com

