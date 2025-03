Ragusa, 9 milioni per scuole e strade: ecco dove e come verranno spesi

Importanti investimenti in arrivo per il territorio ibleo. Si tratta di tre interventi strategici finanziati con provinciali che interesseranno infrastrutture viarie e scolastiche della provincia di Ragusa testi a migliorare la sicurezza stradale e garantire spazi adeguati agli studenti.

Nel dettaglio, i lavori finanziati riguardano L’adeguamento della SP 60 “Ragusa-Malavita-Santa Croce”, con un investimento di 6,1 milioni di euro. Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un nuovo canale per gli elettrodotti, rispondendo così alle richieste di connessione degli impianti fotovoltaici da parte delle aziende locali. Un intervento che, oltre a migliorare la viabilità, contribuirà allo sviluppo energetico del territorio. Il completamento dell’Ipsia di Ragusa, con la costruzione di due nuovi corpi destinati alle attività sportive. Un finanziamento di 2,3 milioni di euro che punta a rendere la scuola un luogo più moderno e funzionale. La realizzazione di moduli prefabbricati per l’I.I.S. Carducci di Comiso, un’opera da 1,1 milioni di euro necessaria per far fronte alla carenza di aule. Una soluzione pensata per rispondere nell’immediato alle esigenze della comunità scolastica, ma che in futuro potrà essere riconvertita per altre funzioni educative. Investimenti mirati per il territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza e servizi adeguati a studenti, lavoratori e cittadini.

© Riproduzione riservata