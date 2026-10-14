Ragusa, 80 anni di storia custoditi tra fotografie e ricordi: una mostra da scoprire

Dal 1946 a oggi, otto decenni di presenza dei Padri Carmelitani Scalzi raccontati attraverso immagini, documenti e testimonianze. Giovedì 15 ottobre l’inaugurazione al convento di piazza Carmine.
Ottant’anni di storia, fede e vita cittadina racchiusi in fotografie, documenti e ricordi che attraversano generazioni. Ragusa celebra la presenza dei Padri Carmelitani Scalzi con una mostra che ripercorre il lungo legame tra la comunità religiosa e la città, iniziato nel 1946. Si intitola “I Custodi del Giardino. 80 anni di presenza dei Padri Carmelitani a Ragusa” l’esposizione fotografica e documentaria che sarà inaugurata giovedì 15 ottobre, alle 19.30, nei locali del convento di piazza Carmine.
Curata da Amalia Antoci, Giorgio Veninata ed Emanuele Cavarra, la mostra raccoglie fotografie storiche, documenti originali, immagini d’epoca e cimeli che restituiscono uno spaccato della vita religiosa, sociale e culturale ragusana. Non soltanto la storia di un ordine religioso, dunque, ma anche quella di una città che negli ultimi ottant’anni è cambiata profondamente, conservando un rapporto significativo con la comunità carmelitana.
L’inaugurazione nel giorno di Santa Teresa d’Avila
L’apertura della mostra coincide con la solennità di Santa Teresa d’Avila, figura centrale della spiritualità carmelitana. Il programma di giovedì 15 ottobre prevede alle 18 la recita del Santo Rosario e alle 18.30 la celebrazione della messa presieduta da don Angelo Galioto, con la partecipazione dell’Ordine secolare carmelitano. Alle 19.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione.
Una mostra aperta fino a gennaio
L’iniziativa vuole offrire ai visitatori l’opportunità di riscoprire un patrimonio di memoria collettiva, attraverso testimonianze che raccontano anche l’evoluzione della città e il ruolo svolto dai Carmelitani nella vita della comunità. La mostra resterà aperta fino al 24 gennaio 2027, con ingresso gratuito. Sarà possibile visitarla dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 21. Il sabato e la domenica è prevista anche l’apertura mattutina, dalle 10 alle 12.30. Chiusura il lunedì. Un’occasione per conoscere una pagina della storia ragusana che non appartiene soltanto alla dimensione religiosa, ma anche alla memoria e all’identità della città.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.