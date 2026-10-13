Le nuove pagine di un “Vangelo disatteso”: incontro a Modica

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Giovedì 15 ottobre, alle ore 19.30, nella chiesa del SS. Salvatore, in via Carlo Papa a Modica, sarà presentato il volume Il Vangelo disatteso. Nuove Pagine, di Felice Scalia S.J., recentemente scomparso, e Ferdinando Di Stefano S.J.

Il volume prosegue la riflessione avviata con “Il Vangelo disatteso. Cosa abbiamo perso di vista nel messaggio di Gesù”, ed. Paoline nel 2023. Gli autori tornano su alcuni passi evangelici che, nel corso della storia, sono stati trascurati, interpretati in modo riduttivo o privati della loro portata originaria.

A presentare il libro sarà Cesare Geroldi S.J., teologo biblico e direttore del Centro di Spiritualità dei Padri Gesuiti di Ragusa. Sarà presente il coautore Ferdinando Di Stefano, mentre a moderare l’incontro sarà Gian Piero Saladino, direttore della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”.

Al centro della riflessione, la necessità di recuperare il significato di quei testi e comprendere il volto di Dio presentato da Gesù, fondato sul dono e sulla gratuità dell’amore, pagine liberate da “ciò che è stato depositato sulla parola di Dio da collusioni con il potere e logiche repressive”.

L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Noto, dalla Parrocchia del SS. Salvatore, dal MEIC, dall’AIMC e dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”. Per l’incontro sono stati richiesti i crediti formativi al CROAS Sicilia.

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