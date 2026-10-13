La “questione casa” tra catasto e nuovi strumenti: convegno internazionale dei Geometri a Ragusa

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Le trasformazioni della professione di Geometra e del patrimonio immobiliare in una fase in cui la “questione casa” – a livello europeo – è tornata al centro del dibattito economico e sociale. Da domani a Ragusa, conferenza internazionale The New Era of Real Estate Modeling: From AI to Intelligence – Towards Resilient and Transparent Property Systems (La nuova era della modellazione immobiliare: dall’intelligenza artificiale all’intelligenza – Verso sistemi immobiliari resilienti e trasparenti) della FIG Commission 9, la commissione della Federazione Internazionale dei Geometri dedicata alla valutazione e alla gestione immobiliare.

La conferenza che si svolgerà al Mediterraneo Palace di Ragusa ed ha il patrocinio del Comune di Ragusa prevede la partecipazione di oltre 150 tecnici da 21 Paesi del mondo. “Questo appuntamento è l’esito del lavoro svolto fino ad oggi dai nostri rappresentanti e pone il CNGeGL tra i più accreditati riferimenti internazionali che stanno ridefinendo le modalità delle valutazioni immobiliari e del catasto telematico, anche con l’uso dell’intelligenza artificiale”, dichiara Enrico Rispoli, segretario e consigliere CNGeGL con delega all’internazionale.

Al centro del dibattito la trasformazione digitale e AI, sostenibilità e società, innovazione e catasto, oltre a trasparenza e resilienza patrimoniale e partecipazione e aggiornamento. Particolare attenzione sarà riservata ai modelli di valutazione automatizzata, alla modernizzazione dei sistemi informativi immobiliari e all’aggiornamento dei dati catastali, anche attraverso il contributo dell’Agenzia delle Entrate e di Geoweb. In programma, gli interventi iniziali dei presidenti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Paolo Biscaro e di Cassa Geometri Diego Buono, di professionisti del settore, studiosi, decisori pubblici e innovatori.

La giornata sarà dedicata a casi studio ed esperienze italiane in ambito immobiliare e catastale: dal sistema catastale e dei registri immobiliari, al passaggio “dal Geometra al Tecnico Catastale: storia, transizione digitale e nuove prospettive per la professione tecnica in Italia”, a cura del consigliere CNGeGL Ernesto Baragetti, fino alla valutazione immobiliare e agli European Valuation Standards (EVS).

I lavori saranno presieduti da Diane Dumashie, presidente della Federazione Internazionale dei Geometri (FIG), e da Enrico Rispoli, segretario CNGeGL. Subito dopo, interverranno il presidente del Collegio di Ragusa, Salvatore Mugnieco, il sindaco Giuseppe Cassì, il presidente CNGeGL Paolo Biscaro, il presidente Cassa Geometri Diego Buono, la direttrice centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, Maria Letizia Schillaci Ventura, i presidenti del Gruppo Geometri Europei (EGOS), Nikos Zacharias, del Consiglio dei Geometri Europei Esperti in Topografia (CLGE), Nicolas Smith, e del Gruppo Europeo delle Associazioni dei Valutatori (TEGOVA), Paulo Barros Trindade, insieme a Peter Ache, presidente della FIG Commission 9.

Giovedì 15 ottobre la parola passerà alla ricerca internazionale, con contributi provenienti da diversi Paesi su intelligenza artificiale e valutazione, integrazione dei dati e dei sistemi catastali, dinamiche di mercato e nuove forme di asset immobiliari. Venerdì 16 ottobre i lavori proseguiranno, in lingua inglese, riservati ai delegati della Commissione 9 FIG, con la chiusura della conferenza. Sono previste la traduzione simultanea italiano-inglese e la partecipazione anche in videoconferenza; le giornate del 14 e del 15 ottobre danno diritto al riconoscimento, rispettivamente, di 3 e 4 crediti formativi professionali.

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