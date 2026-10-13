Modica, 25 anni di Mondadori: due giorni di grandi ospiti, libri e sorprese

Venticinque anni di libri, incontri, emozioni e storie condivise. La Mondadori BookStore di Modica celebra un quarto di secolo di attività con due giornate di appuntamenti culturali, sabato 17 e domenica 18 ottobre. Una festa che è soprattutto una dichiarazione d’amore alla città da parte di Piera Ficili, anima e fondatrice della libreria. “Quando 25 anni fa ho deciso di venire a Modica, sono stata conquistata dalla bellezza della città e dall’affetto dei modicani”, racconta emozionata. Da allora la libreria, oggi al civico 123 di corso Umberto, è diventata un punto di riferimento culturale, ospitando centinaia di presentazioni, grandi protagonisti della letteratura e cinque edizioni della rassegna Scenari.
Sabato 17 ottobre: filosofia, letteratura e festa
Si comincia alle 16 all’auditorium di piazza Matteotti con il firmacopie Afterglow, protagoniste Alessia Merola, Federica A. e Trisha Wear. Alle 18,00 nel cortiletto di corso Umberto 98, Enrica Tesio presenta Cosa ne sanno i poeti (Bompiani), dialogando con la giornalista Marianna Triberio. Alle 20,00 nuovamente all’auditorium, arrivano i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon, con Il piacere sovversivo della lettura, una riflessione sul potere dei libri nei tempi incerti. Alle 22,00 brindisi in libreria e dj set a cura di RIAD.
Domenica 18 ottobre: dai bambini ai grandi protagonisti della cultura
La domenica si apre alle 10,00 e alle 11.15 con i laboratori per bambini Un tesoro tra i libri, curati dalla cooperativa L’Arca nell’atrio di Palazzo San Domenico. Alle 17,00 all’auditorium di piazza Matteotti, le psicologhe Ana Maria Sepe e Anna De Simone presentano Se ascolti il tuo corpo accadono cose meravigliose (Rizzoli), un viaggio tra psicologia, neuroscienze e benessere. Gran finale alle 19,00 al Teatro Garibaldi con Quarter Moon, dialoghi al quarto di luna, un incontro tra letteratura e musica che vedrà protagonisti Emanuele Trevi, Premio Strega 2021, e Chiara Civello, cantante e compositrice di fama internazionale. “Ho voluto regalare questi momenti a Modica come un enorme grazie per tutto quello che ho ricevuto in questi 25 anni”, conclude Piera Ficili. Una festa che racconta molto più della storia di una libreria: racconta il legame tra una donna, i suoi libri e una città che ha imparato a considerarli parte della propria identità culturale.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.