Modica, 25 anni di Mondadori: due giorni di grandi ospiti, libri e sorprese

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Venticinque anni di libri, incontri, emozioni e storie condivise. La Mondadori BookStore di Modica celebra un quarto di secolo di attività con due giornate di appuntamenti culturali, sabato 17 e domenica 18 ottobre. Una festa che è soprattutto una dichiarazione d’amore alla città da parte di Piera Ficili, anima e fondatrice della libreria. “Quando 25 anni fa ho deciso di venire a Modica, sono stata conquistata dalla bellezza della città e dall’affetto dei modicani”, racconta emozionata. Da allora la libreria, oggi al civico 123 di corso Umberto, è diventata un punto di riferimento culturale, ospitando centinaia di presentazioni, grandi protagonisti della letteratura e cinque edizioni della rassegna Scenari.

Sabato 17 ottobre: filosofia, letteratura e festa

Si comincia alle 16 all’auditorium di piazza Matteotti con il firmacopie Afterglow, protagoniste Alessia Merola, Federica A. e Trisha Wear. Alle 18,00 nel cortiletto di corso Umberto 98, Enrica Tesio presenta Cosa ne sanno i poeti (Bompiani), dialogando con la giornalista Marianna Triberio. Alle 20,00 nuovamente all’auditorium, arrivano i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon, con Il piacere sovversivo della lettura, una riflessione sul potere dei libri nei tempi incerti. Alle 22,00 brindisi in libreria e dj set a cura di RIAD.

Domenica 18 ottobre: dai bambini ai grandi protagonisti della cultura

La domenica si apre alle 10,00 e alle 11.15 con i laboratori per bambini Un tesoro tra i libri, curati dalla cooperativa L’Arca nell’atrio di Palazzo San Domenico. Alle 17,00 all’auditorium di piazza Matteotti, le psicologhe Ana Maria Sepe e Anna De Simone presentano Se ascolti il tuo corpo accadono cose meravigliose (Rizzoli), un viaggio tra psicologia, neuroscienze e benessere. Gran finale alle 19,00 al Teatro Garibaldi con Quarter Moon, dialoghi al quarto di luna, un incontro tra letteratura e musica che vedrà protagonisti Emanuele Trevi, Premio Strega 2021, e Chiara Civello, cantante e compositrice di fama internazionale. “Ho voluto regalare questi momenti a Modica come un enorme grazie per tutto quello che ho ricevuto in questi 25 anni”, conclude Piera Ficili. Una festa che racconta molto più della storia di una libreria: racconta il legame tra una donna, i suoi libri e una città che ha imparato a considerarli parte della propria identità culturale.

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