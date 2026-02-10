Ragusa: 369 sanzioni e 13 veicoli sequestrati, i “vigili motociclisti” di Ragusa puntano sulla sicurezza stradale

Da ottobre 2025, il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Ragusa è entrato pienamente a regime e, in pochi mesi, ha registrato risultati significativi nella tutela della sicurezza stradale e del rispetto del Codice della Strada.

Le operazioni del Nucleo, svolte sia con controlli dinamici sia fissi su tutto il territorio comunale, hanno avuto come obiettivo la prevenzione e la repressione delle violazioni più gravi, tra cui guida senza patente, veicoli privi di copertura assicurativa e uso del telefono cellulare durante la guida. Complessivamente, sono state elevate 369 sanzioni amministrative, sequestrati 13 veicoli, posti sotto fermo 11 mezzi, ritirate 7 patenti e disposta la confisca di un’auto già sottoposta a sequestro.

I controlli hanno riguardato anche la sosta irregolare su marciapiedi, attraversamenti pedonali e intersezioni stradali. Tra le operazioni straordinarie, spiccano l’identificazione fotodattiloscopica di un cittadino extracomunitario privo di documenti e la denuncia a piede libero di un cittadino italiano per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

“Il ritorno del Nucleo Motociclistico della Polizia Locale rappresenta un traguardo di cui essere profondamente orgogliosi – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri –. Dopo anni di assenza, la sua riattivazione ha permesso di garantire una presenza più dinamica sul territorio. La rapidità d’intervento e la capacità di penetrazione nel traffico rendono il servizio più efficace e tempestivo, a beneficio di tutti i cittadini.”

