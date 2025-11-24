L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Ragazzi con disabilità creano mosaici: la storia di PietrAngolare su Linea Verde
24 Nov 2025 10:31
Le telecamere di Linea Verde Rai hanno fatto tappa a Chiaramonte Gulfi per raccontare la storia della cooperativa sociale PietrAngolare, nata nel 2014 dall’iniziativa di Giovanni Leonardo Damigella, imprenditore del marmo.
L’idea alla base del progetto è nata durante una visita in azienda di un gruppo di ragazzi con disabilità: colpito dal loro entusiasmo e dalla loro autenticità, Damigella decise di creare un laboratorio dedicato, dove i giovani potessero imparare un mestiere, crescere e sentirsi parte di una vera squadra.
Un laboratorio dove ogni tassello conta
Ogni giorno, i ragazzi con disabilità lavorano nel laboratorio, guidati dalla presidente Giusy Damigella e dalle tutor Ilenia Amarù e Alessandra Calafiore. Armati di martellette, tagliole, tenaglie e pinzette, posizionano i tasselli che diventeranno mosaici artistici di alta qualità. La puntata di Linea Verde ha mostrato il processo creativo e la dedizione di ogni partecipante, mentre la conduttrice Monica Caradonna ha lavorato al loro fianco, dialogando con i mosaicisti e raccogliendo le loro storie.
L’obiettivo di PietrAngolare è chiaro: inclusione sociale e lavorativa, attraverso la valorizzazione dei talenti dei ragazzi e la creazione di un micromondo produttivo in cui ogni partecipante si sente utile e apprezzato.
Arte, materiali e impatto sociale
Il laboratorio realizza opere con marmo, granito, travertino, materiali di scarto forniti dalla Mondial Granit, oltre a materiali sintetici e recuperati da scarti informatici. Tra le opere più significative figurano la lastra in marmo con mosaici della tomba di fratel Biagio Conte e alcuni ovali a Chiaramonte Gulfi.
Damigella sottolinea che questo non è un progetto assistenziale: “È un reparto produttivo reale, dove qualità e impegno sono la regola”. L’inclusione diventa così un fatto quotidiano, non un annuncio.
La puntata di Linea Verde del 21 novembre è disponibile al link: https://www.raiplay.it/video/2025/11/Linea-Verde-Italia—Ragusa—22112025-b28e0676-ea7c-484c-8566-c6291322df14.html (dal minuto 28’)
