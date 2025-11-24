Ragazzi con disabilità creano mosaici: la storia di PietrAngolare su Linea Verde

Le telecamere di Linea Verde Rai hanno fatto tappa a Chiaramonte Gulfi per raccontare la storia della cooperativa sociale PietrAngolare, nata nel 2014 dall’iniziativa di Giovanni Leonardo Damigella, imprenditore del marmo.

L’idea alla base del progetto è nata durante una visita in azienda di un gruppo di ragazzi con disabilità: colpito dal loro entusiasmo e dalla loro autenticità, Damigella decise di creare un laboratorio dedicato, dove i giovani potessero imparare un mestiere, crescere e sentirsi parte di una vera squadra.

Un laboratorio dove ogni tassello conta

Ogni giorno, i ragazzi con disabilità lavorano nel laboratorio, guidati dalla presidente Giusy Damigella e dalle tutor Ilenia Amarù e Alessandra Calafiore. Armati di martellette, tagliole, tenaglie e pinzette, posizionano i tasselli che diventeranno mosaici artistici di alta qualità. La puntata di Linea Verde ha mostrato il processo creativo e la dedizione di ogni partecipante, mentre la conduttrice Monica Caradonna ha lavorato al loro fianco, dialogando con i mosaicisti e raccogliendo le loro storie.

L’obiettivo di PietrAngolare è chiaro: inclusione sociale e lavorativa, attraverso la valorizzazione dei talenti dei ragazzi e la creazione di un micromondo produttivo in cui ogni partecipante si sente utile e apprezzato.

Arte, materiali e impatto sociale

Il laboratorio realizza opere con marmo, granito, travertino, materiali di scarto forniti dalla Mondial Granit, oltre a materiali sintetici e recuperati da scarti informatici. Tra le opere più significative figurano la lastra in marmo con mosaici della tomba di fratel Biagio Conte e alcuni ovali a Chiaramonte Gulfi.

Damigella sottolinea che questo non è un progetto assistenziale: “È un reparto produttivo reale, dove qualità e impegno sono la regola”. L’inclusione diventa così un fatto quotidiano, non un annuncio.

La puntata di Linea Verde del 21 novembre è disponibile al link: https://www.raiplay.it/video/2025/11/Linea-Verde-Italia—Ragusa—22112025-b28e0676-ea7c-484c-8566-c6291322df14.html (dal minuto 28’)

