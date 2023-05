Raffiche di vento che superano i 50 nodi: Comiso, Vittoria e Santa Croce sotto “scacco”. FOTO E VIDEO

Raffiche che hanno superato i cinquanta nodi, e il versante ipparino, con Vittoria, Comiso e Santa Croce, al momento risulta quello maggiormente colpito dal maltempo. In via precauzionale, tutti i comuni del Ragusano avevano emanato ieri sera, le ordinanze di chiusura di scuole, parchi pubblici, ville, cimiteri e cantieri. A Comiso, da ieri due contrade – Comuni e Vigna del conte -. sono senza elettricità ma i tecnici dell’Enel per quanto riferisce la sindaca Maria Rita Schembari, per ragioni di sicurezza al momento non possono intervenire.

PRINCIPALI INTERVENTI A COMISO E VITTORIA

Un serbatoio da 1000 litri è caduto sempre a Comiso in via Generale Amato, fortunatamente senza colpire nessuno mentre è di ieri sera l’intervento di messa in sicurezza delle impalcature che riguardavano lavori alla cupola della chiesa dell’Annunziata, e alla Piscina del Sole, dalla quale si sono staccati dei pannelli di rivestimento. Rimosse le luminarie in piazza San Biagio. Alberi, cartelloni pubblicitari e insegne, interventi continui per la messa in sicurezza. A Vittoria, divelto il tetto di una abitazione, decine gli alberi spezzati o abbattuti, problemi anche con la palificazione; una parte della copertura di isolamento dei box al mercato ortofrutticolo di contrada Fanello è volata via, fortunatamente nella notte e senza colpire nessuno, ma altra parte “svolazza” ed è pronta a staccarsi.

PREOCCUPAZIONE PER GLI IMPIANTI SERRICOLI

Forte preoccupazione per gli impianti serricoli per i quali ancora non si contano i danni e il sindaco Aiello sollecita da subito l’intervento dell’Ispettorato agrario. Alberi abbattuti in piazza San Biagio anche a Vittoria, e una parte della copertura della “ex” piscina saltata e da mettere in sicurezza. La protezione civile nella zona di Santa Croce, ha effettuato solo stanotte una decina di interventi che hanno riguardato in particolare rimozione e messa in sicurezza di pannelli, pensiline e palificazione. Tra gli interventi, quello di rimozione di un pannello solare posto sulla palestra mentre l’impianto sportivo a tensostruttura intitolato a Lory Stival in via degli Atleti, per quanto riferisce il sindaco Giuseppe Di martino, è completamente sventrata. Operativi anche sulla strada comunale 25 che conduce a Punta Secca, per la caduta di un albero sulla sede stradale. Tra vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, decine gli interventi garantiti. I vigili del fuoco hanno una trentina di interventi in coda e hanno implementato il numero degli operatori. Sulla 194 Modica-Pozzallo, rimossi alcuni alberi che rendevano pericolosa la percorribilità