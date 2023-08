Raffaele Monaco nuovo allenatore della formazione juniores dell’Asd Ragusa Calcio

Raffaele Monaco è stato scelto come nuovo allenatore della formazione Juniores dell’Asd Ragusa Calcio 1949. Questa decisione è stata fortemente voluta da Giovanni Gatto, responsabile del settore giovanile, ed è stata approvata dalla società azzurra. Monaco ha una storia nel mondo dell’allenamento, iniziando come allenatore dei portieri nella Prima Categoria con il Città di Comiso.

Ha poi continuato la sua carriera come tecnico dell’Under 19 con le squadre verdearancio e Mazzarrone, ottenendo successi nei campionati provinciali in entrambe le località. Ha anche svolto il ruolo di viceallenatore a Mazzarrone, collaborando con Samuele Costanzo, in diverse categorie, dalla Prima Categoria fino all’Eccellenza. Ha continuato il suo ruolo di viceallenatore con il Comiso, dalla Prima Categoria alla Promozione.