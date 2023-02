Sono circa sei mesi che il semafaro che si trova tra via Incardona e via Virgilio Lavore a Vitoria non funziona bene. Un problema che è stato più volte messo a conoscenza all’amministrazione comunale, anche con varie interrogazioni, ma che fin’ora non è stato risolto.

IL SEMAFORO SI TROVA IN UNA ZONA MOLTO TRAFFICATA

Si tratta di un semaforo posto a incrocio trafficatissimo, dove circolano parecchie automobili perché da qui si recano al mercato ortofrutticolo e si trova in prossimità del complesso residenziale dietro l’ex cooperativa Rinascita.

SEMAFORO NON FUNZIONANTE: COSA SI ASPETTA?

E’ uno snodo importante, quasi nevralgico, per la viabilità cittadina. Naturalmente, cresce il pericolo di incidenti stradali, alcuni dei quali, purtroppo, si sono già verificati. Una situazione complessa e delicata a cui bisognerebbe porre attenzione immediatamente per evitare che si verifichino situazioni molto pericolose.