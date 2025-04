Quel grembiule mai tolto: dopo 55 anni ancora insieme con la maestra, come in quinta elementare

C’erano una volta dei grembiulini, dei banchi di legno e una maestra con lo sguardo attento e il cuore grande. Correva l’anno 1970 quando le alunne della quinta elementare della scuola IV Novembre di Ragusa si salutarono per l’ultima volta. Avevano dieci anni, forse undici, e un futuro tutto da scrivere. Nessuna sapeva che il destino avrebbe impiegato cinquantacinque anni per riunirle ancora una volta.

Ma è successo. Nel 2025, quella stessa classe si è ritrovata attorno a una tavola imbandita, per una cena fatta di sorrisi, memorie e brindisi. A fare da collante non sono stati né registri né circolari scolastiche, ma la forza del ricordo e la voglia di ritrovarsi: tra social, messaggi, telefonate e passaparola, le ex alunne si sono cercate, una a una, come pezzi mancanti di un puzzle della memoria.

A guidarle ancora una volta, la loro maestra, presente anche lei a questo incontro tanto atteso. «Il passato non è solo un ricordo, ma una parte viva di ciò che siamo oggi», è stato il pensiero condiviso, tra fotografie d’epoca e risate che non hanno mai perso l’accento dell’infanzia.

Nessun evento ufficiale, nessuna targa celebrativa. Solo un gesto autentico, che racconta quanto le radici affettive restino forti anche dopo mezzo secolo.

