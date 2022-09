Quei motorini fuori da ogni regola civile: l’esasperazione dei residenti di Pizzo Belvedere a Modica

Una situazione insostenibile nella zona di Via Pizzo fino al Blevedere di Modica. Ad esprimere esasperazione, oltre a preoccupazione, sono i residenti della zona.

I motorini, in barba alle regole civili, alle leggi comunali o ai divieti di accesso, transitano a tutta velocità disturbando la quiete pubblica e mettendo in pericolo i passanti. Cosa bisogna aspettare, che accada una disgrazia?

“Piu’ volte ci siamo rivolti a tutte le forze dell’ordine presenti nel nostro comune senza pero’ ottenere nessun risultato concreto. A volte le nostre chiamate sono state sottovalutate e quasi sempre non abbiamo ottenuto la presenza di una pattuglia, come richiesto.

-CHIEDIAMO come cittadini che cessi immediatamente la libera circolazione e l’assordante rumore che viene causato

-CHIEDIAMO che si instauri un dialogo con le istituzioni ed i cittadini per collaborare alla risoluzione del problema

Dopo tutti i nostri appelli riteniamo le forze competenti responsabili di eventuali incidenti e danni alle persone che potrebbero verificarsi in Via Pizzo / Belvedere”, spiegano gli abitanti della zona.

I residenti, inoltre, hanno avviato una raccolta firme in modo spontaneo e in pochissimo tempo, per cercare di porre il problema alle istituzioni competenti, affinchè si possa mettere un freno a questo problema.