Quando la città diventa casa: “Bentornati Amici Miei” conquista Ragusa

Grande partecipazione e un riscontro ampiamente positivo per la seconda edizione di “Bentornati Amici Miei”, l’evento che venerdì 2 gennaio ha animato il centro di Ragusa, trasformando la piazza in un luogo di incontro, musica e condivisione.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta Giovanile Comunale di Ragusa in collaborazione con il Comune di Ragusa e il CCN I Tre Ponti, nasce con l’obiettivo di favorire l’aggregazione tra i giovani che vivono stabilmente in città e quelli che, per motivi di studio o lavoro, si trovano temporaneamente lontani.

La serata è stata scandita dal DJ set di Marco Vitale, mentre il format musicale “Pronto, indie?”, ospite dell’evento, è stato curato dal DJ Saimongi, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e partecipata che ha richiamato numerosi giovani nel cuore della città.

“Bentornati Amici Miei” rientra in un più ampio percorso di iniziative finanziate con fondi della Regione Siciliana, che comprende anche il Graduation Day, giunto quest’anno alla sesta edizione e promosso interamente dalla Consulta Giovanile Comunale. L’evento, svoltosi nei giorni precedenti, è stato dedicato per il 2026 a Flavio Dimartino, celebrando il traguardo della laurea come momento di orgoglio collettivo.

«Con il Graduation Day e con Bentornati Amici Miei abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione verso i giovani», dichiara Emanuele Occhipinti, presidente della Consulta Giovanile Comunale. «Valorizziamo sia i traguardi raggiunti, come il conseguimento della laurea, sia il bisogno di ritrovarsi, vivere la città e rafforzare il legame con il centro cittadino. Sono iniziative diverse ma complementari, che rientrano in una visione complessiva di politiche giovanili capaci di dare continuità, opportunità e presenza sul territorio».

Sulla stessa linea il vicepresidente Federico Martorana, che sottolinea come «la grande partecipazione dimostri che eventi di questo tipo rispondono a un’esigenza reale di socialità e condivisione. Creare spazi di incontro aperti e inclusivi è fondamentale per rendere la città più viva e partecipata».

Due appuntamenti distinti, ma un unico filo conduttore: mettere i giovani al centro, promuovendo momenti di celebrazione, aggregazione e partecipazione attiva alla vita cittadina.

