Quando il territorio chiama, gli scout rispondono: aiuti per Niscemi

Scatta la solidarietà nel territorio ibleo per l’emergenza che sta colpendo la comunità di Niscemi. In coordinamento con la Protezione civile, l’Agesci Zona Iblea ha avviato una mobilitazione immediata per fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, attivando una raccolta di beni di prima necessità.

A farsi promotore dell’iniziativa è il gruppo scout Ragusa 1, che ha accolto l’appello lanciato a livello zonale e ha deciso di contribuire in modo diretto, coinvolgendo famiglie e ragazzi in un gesto di servizio e responsabilità civile. L’obiettivo è rispondere rapidamente ai bisogni più urgenti segnalati sul territorio.

La raccolta riguarda esclusivamente generi alimentari non deperibili, in particolare scatolame, pasta secca e sughi pronti, beni fondamentali per garantire un sostegno immediato alle persone colpite dall’emergenza. La consegna degli alimenti è prevista presso la sede scout di via Salvatore Occhipinti 35, a Ragusa, nella giornata di venerdì, dalle 16.30 alle 19.00.

Il materiale raccolto sarà poi inviato a Niscemi nella giornata di sabato, grazie al coordinamento con la Protezione civile, così da assicurare una distribuzione rapida ed efficace. Un’azione concreta che testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale del volontariato e delle associazioni educative nei momenti di difficoltà.

