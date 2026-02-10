Qualità dell’aria a Ragusa: nel 2025 solo 6 sforamenti nella centralina di via Archimede

Arrivano nuovi dati sulla qualità dell’aria a Ragusa. Dopo le rilevazioni diffuse ieri da Legambiente e registrate dalla centralina Arpa del campo di atletica, questa mattina sono stati resi noti anche i valori della seconda centralina Arpa presente in città, situata all’interno di villa Aylan, tra via Archimede e via Plebiscito.

Nonostante la sua collocazione in una zona più trafficata, la centralina di via Archimede ha registrato nel corso del 2025 soltanto 6 sforamenti dei limiti di legge, un dato nettamente inferiore rispetto ai 61 sforamenti rilevati dalla centralina del campo di atletica, che nello stesso periodo si trovava in prossimità di un cantiere.

Centralina di via Archimede: qualità dell’aria in miglioramento

Entrambe le centraline Arpa risultano installate in prossimità di aree alberate, ma la differenza nei dati evidenzia come fattori locali, come i lavori in corso nelle vicinanze del campo di atletica, possano influenzare temporaneamente le rilevazioni.

Il dato registrato dalla centralina di via Archimede risulta migliore anche rispetto all’anno precedente, quando Ragusa era stata inserita da Legambiente tra i capoluoghi italiani con la migliore qualità dell’aria.

Le rilevazioni più recenti della centralina Arpa del campo di atletica indicano comunque un ritorno alla normalità, con valori rientrati nei limiti previsti dalla normativa.

