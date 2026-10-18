Pvt Modica – Cesena 3-1. Buona la prima nel nuovo campionato di B1

Inizia nel migliore dei modi l’avventura casalinga della PVT Modica nel campionato di Serie B1 femminile. Tra le mura amiche, le biancorosse hanno conquistato un’esaltante vittoria in rimonta per 3-1 contro una delle migliori squadre del girone, Cesena, nella prima giornata di campionato al Geodetico, regalandosi e regalando ai propri tifosi i primi tre punti della stagione. Una prestazione di carattere per un gruppo ampiamente rinnovato che ha saputo reagire a un avvio timido per poi prendere in mano il pallino del gioco e superare una delle candidate principali alla vittoria finale.A fine gara, coach *Luca D’Amico* ha commentato così il successo delle sue ragazze: “Siamo partite malino: 4/7 della formazione titolare non aveva mai giocato in questa categoria, c’era chi non ha mai giocato prima in Italia e 5 atlete su 7 sono nuove. Sicuramente ci ha aiutato il fatto che loro avessero il palleggiatore titolare fuori, ma questo è un gruppo su cui si può lavorare davvero tanto: hanno tutte un grandissimo potenziale pronto ad esplodere e i margini di miglioramento sono enormi”. Il tecnico modicano ha poi voluto sottolineare le singole prestazioni e la prova di squadra: “Rebecca Feruglio ha disputato una grande partita e sono convinto che crescerà tantissimo, potendo diventare tra le migliori della categoria. Grandissima partita anche di Morgana Giubilato ma potrei citare anche tutte le altre che sono scese in campo. Il gruppo ha ancora poca consapevolezza delle proprie potenzialità e toccherà a me farle uscire al meglio. Direi che è stata una partita da 6,5/7: abbiamo pagato subito l’impatto con la B1, ma ci siamo riprese prontamente. È normale che ci stiamo ancora conoscendo e che certi automatismi non siano perfetti, gli errori ci stanno, ma sono convinto che saranno sempre di meno”. Infine, uno sguardo al prosieguo del campionato e ai valori delle avversarie: “Abbiamo vinto contro una delle migliori squadre del girone, che si giocherà la vittoria finale del campionato insieme a Bisceglie e Forlì. È una vittoria che dà tanto morale e che ci deve far capire quanto bene possiamo fare in questa B1. Capire in quale parte della classifica potremo posizionarci è ancora prematuro, lo scopriremo solo alla fine del girone d’andata. Un altro dato ampiamente positivo è l’ingresso delle giovani, come Noemi Romano che ha fatto il suo esordio in B1: uno dei nostri obiettivi stagionali resta infatti quello di valorizzare le tantissime giovani che abbiamo in organico”. Con questo successo la PVT Modica incamera fiducia e consapevolezza in vista del prossimo impegno di campionato a Roma, confermando la bontà del lavoro svolto in settimana e l’entusiasmo di tutto l’ambiente.[image: image.png]