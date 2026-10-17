Lo spettacolo delle derive olimpiche protagonista a Donnalucata

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Cinquanta velisti siciliani, saranno i protagonisti della due giorni, che inizia oggi, della manifestazione organizzata dall’Asd Circolo Velico Kaucana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela VII Zona. Si daranno battaglia in mare al timone delle classi Ilca 4 e Ilca 6, maschili e femminili, impegnate nella prima tappa del Ranking zonale 2027.

Sarà lo specchio acqueo antistante Donnalucata, il teatro delle competizioni. Per oggi, sabato 17 ottobre, il segnale della prima prova è fissato alle ore 12 e sono previste tre regate. Domani, invece, l’orario di partenza sarà comunicato dal comitato di regata al termine delle prove del giorno precedente, anche in base alle condizioni meteomarine.

Complessivamente il programma prevede sei prove, tre per ciascuna giornata, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica pomeriggio al termine delle regate. Mare, sport e spettacolo, con decine di giovani atleti pronti a contendersi i primi punti utili della nuova stagione agonistica in una delle classi olimpiche più diffuse e apprezzate del panorama velico internazionale.

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