PUG bocciato: è guerra politica a Scicli

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La mancata approvazione del piano urbanistico generale del Comune di Scicli è terreno di scontro, uno scontro aperto che dà piena contezza di come il clima politico ed amministrativo è in fase di surriscaldamento in prospettiva delle elezione del 2027. Forza Italia si trincera sui numeri in aula. “Si parla di grave sconfitta politica ma si dimentica un dato fondamentale: sette consiglieri su sedici erano incompatibili per legge e non hanno potuto partecipare alla votazione. È quindi fuorviante rappresentare l’esito come una prova dell’assenza di una maggioranza politica – spiega il partito azzurro – essi sostengono di essersi astenuti per ragioni di metodo e di partecipazione. Eppure, il PUG non nasce oggi: il procedimento è stato avviato da anni, si sono svolte nove commissioni consiliari, gli atti erano nella disponibilità di tutti e ciascun consigliere ha avuto il tempo necessario per studiarli, formulare osservazioni e avanzare proposte. C’è poi una contraddizione evidente: sono stati presentati sette emendamenti, anche di rilievo, e tutti sono stati approvati. Se il Piano era così inadeguato, perché modificarlo e contribuire a migliorarlo? Se, invece, gli emendamenti lo rendevano condivisibile, perché astenersi sulla sua approvazione? È una scelta politica legittima, ma che va spiegata ai cittadini senza cercare giustificazioni successive. Chi oggi parla di sconfitta politica dovrebbe spiegare ai cittadini perché, pur avendo contribuito a modificare il Piano con i propri emendamenti, ha scelto di non consentirne l’approvazione”.

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