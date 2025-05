Provincia, ecco i nuovi “assessori”. La Schembari assegna deleghe e incassa ok su rendiconto gestionale

Si è svolto stamani il primo consiglio provinciale al Libero Consorzio Comunale di Ragusa: una presidente fresca di nomina, un consiglio rinnovato dopo anni di gestione commissariale e una prima missione: l’approvazione del Rendiconto di gestione 2024, chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 3.499.396,81 euro. Un tesoretto importante, che segna un punto fermo dopo un anno complesso, in cui l’Ente è stato guidato da un commissario straordinario in assenza del Consiglio provinciale. In ogni caso, si tratta della certificazione che l’Ente sia stato gestito in maniera piuttosto sana.

La presidente Schembari incassa il primo voto all’unanimità: nonostante le divergenze politiche con i consiglieri della Democrazia Cristiana e con quelli del PD, essendosi trattato di un atto puramente tecnico, tutti hanno deciso di approvare l’atto trattandosi del frutto della gestione commissariale precedente. Al di là dell’approvazione del Rendiconto, un altro importante atto è stato compiuto: l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri.

Le deleghe assegnate

Le deleghe assegnate ad alcuni consiglieri, va precisato, sono meramente rappresentative. I consiglieri incaricati, infatti, saranno considerati dei referenti circa i loro incarichi e non avranno potere di firma sugli atti.

Sono state assegnate deleghe a Giuseppe Cassì: Vicepresidenza, Cooperazione interistituzionale e Rapporti con i Comuni, Pianificazione strategica, Programmazione europea. Federico Chinnici: Sviluppo economico e commerciale, Politiche agricole e agroalimentari, Aree montane. Samuele Cultrera: Digitalizzazione e innovazione tecnologica, Politiche ambientali e forestali, Politiche giovanili. Giuseppe Dimartino: Sviluppo industriale e artigianale, Lavori pubblici, Aree costiere. Angelo Galifi: Infrastrutture, Viabilità provinciale, Erosione costiera, Crisi idro-geologiche, Politiche energetiche. Maria Monisteri: Turismo, Cultura rurale, Sport. Tutti e tre i sindaci in consiglio, dunque, hanno ricevuto le deleghe.

© Riproduzione riservata