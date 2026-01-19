Provincia di Ragusa sorvegliata speciale: la Protezione Civile innalza l’allerta al livello rosso. FOTO

La Protezione Civile innalza il livello di guardia: scatta l’allerta rossa per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sull’intero territorio comunale di Ragusa. Con una nota ufficiale diramata oggi, 19 gennaio 2026, poco prima delle 16 dal Dipartimento regionale, il livello di allerta passa da arancione a rosso, il massimo previsto, con validità dalle ore 0.00 fino alle 24.00 di martedì 20 gennaio.

Al momento la situazione in provincia è sotto controllo, ma l’apparato di emergenza è pienamente operativo. Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno intervenendo senza sosta per far fronte alle criticità causate soprattutto dal vento, che ha provocato il distacco di pali, tettoie, lamiere e cartelloni pubblicitari. Interventi definiti di ordinaria amministrazione, fortunatamente senza conseguenze per persone o beni. A Scicli, la Protezione Civile ha chiuso il tratto di strada che conduce al Colle San Matteo per motivi di sicurezza. A Sampieri, le onde del mare stanno minacciando gli chalet nei pressi della spiaggia.

A Chiaramonte Gulfi, la protezione civile “Gruppo Alfa” ha attuato misure preventive di messa in sicurezza, disponendo la chiusura di alcune strade ritenute a rischio, tra cui l’arteria che conduce al bosco nei pressi dell’hotel Villa Nobile, e ha effettuato la pulizia delle grate della circonvallazione per agevolare il deflusso delle acque piovane.

L’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha avuto ripercussioni anche sul mondo universitario. In seguito all’allerta rossa diramata nel pomeriggio, l’Università di Catania ha confermato per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza in tutte le sedi, comprese quelle di Ragusa e Siracusa. Le lezioni, gli esami e le sedute di laurea potranno svolgersi esclusivamente in modalità online.

Le previsioni indicano il persistere di venti di burrasca, con intensificazione fino a burrasca forte e raffiche di tempesta, accompagnate da forti mareggiate lungo le coste esposte. Sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate.

La raccomandazione principale resta quella di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, evitare zone a rischio come sottopassi, corsi d’acqua e aree costiere, e prestare la massima attenzione a strutture precarie, alberi e oggetti che potrebbero essere divelti dal vento.

La Protezione Civile comunale di Ragusa ha attivato il Presidio Operativo Territoriale, in stretto coordinamento con la Prefettura e il Dipartimento regionale, per il monitoraggio costante dei punti critici individuati nel piano comunale di protezione civile.

