Protesta per le carenze al Giudice di Pace di Vittoria: ecco i numeri delle nuove assegnazioni

“Nella seduta del 21 maggio scorso, l‘Assemblea degli Avvocati di Ragusa ha preso atto della gravissima situazione in cui versa l’Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria, determinata dalle importanti carenze di organico, sia dei Giudicanti che del personale amministrativo e ha deliberato di portare a conoscenza della cittadinanza la protesta dell’Avvocatura Iblea contro la denegata giustizia. A tal fine è stata convocata per il giorno 27.6.2025 ore 10,00 una seduta “aperta” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa presso la sede degli Uffici del Giudice di Pace di Vittoria per discutere delle anzidette criticità e per istituzionalizzare un tavolo di concertazione utile alla loro risoluzione”.

Gli avvocati protestano, la nota è dwlla presidente dell’organismo Emanuela Tumino e arriva proprio nel giorno in cui hanno preso servizio 4 dei 6 Giudici onorari di Pace (gli altri due arriveranno la prossima settimana). A quanto è dato sapere, dopo il tirocinio di 6 mesi presso l’Ufficio per il processo, andranno negli uffici assegnati: 1 al Giudice di Pace di Modica e cinque al Giudice di pace di Ragusa. Per l’ufficio di Vittoria, fino a nuove assegnazioni, si provvederà probabilmente con turni di applicazione. Nel momento in cui venne fatta la ricognizione del personale non risultavano carenze a Vittoria e le assegnazioni dunque dei nuovi gop sono andate a Modica e Ragusa.

