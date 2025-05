“Pronto, è una truffa?”, scatta la maxi-inchiesta contro i call center ingannevoli

Una stretta decisa contro il telemarketing aggressivo e ingannevole. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato sette procedimenti istruttori nei confronti di call center attivi nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni, sospettati di pratiche scorrette ai danni dei consumatori italiani. A supportare l’indagine, l’attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza, che ha già eseguito ispezioni nelle sedi delle società coinvolte.

Promesse false, numeri camuffati, contratti imposti

Secondo quanto rilevato dall’Autorità, questi call center avrebbero contattato i consumatori spacciandosi per operatori ufficiali dei fornitori di luce, gas o telefonia, oppure per enti regolatori, allo scopo di indurre all’attivazione di nuovi contratti con false promesse di risparmio o segnalazioni fittizie di problemi tecnici.

Tra le tecniche più scorrette emerse, anche il cosiddetto “CLI spoofing”, che consente di camuffare il numero chiamante, facendo apparire la telefonata come proveniente da numeri italiani attendibili, anche se originate da sedi estere o da server automatizzati.

Truffe telefoniche: un fenomeno dilagante

Il settore dell’energia risulta particolarmente colpito: spesso i consumatori vengono contattati da presunti “funzionari” dell’attuale gestore che li mettono in guardia da aumenti imminenti o da complicazioni burocratiche legate allo switching. Nelle telecomunicazioni, le vittime vengono allarmate da presunti rincari o malfunzionamenti inesistenti, spingendole a cambiare operatore o a sottoscrivere offerte inesistenti.

L’Antitrust e il Codacons uniti contro le molestie telefoniche

“Ogni giorno riceviamo decine di segnalazioni da cittadini stanchi di essere perseguitati da telefonate moleste”, afferma il Presidente dell’AGCM Roberto Rustichelli, che ha ringraziato pubblicamente il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per le ispezioni effettuate nelle sedi delle società sospette.

Il Codacons accoglie con favore l’intervento, definendolo “una vittoria per i cittadini italiani”. “Le telefonate moleste – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale – sono una forma di abuso sistematico che viola la privacy e mina la fiducia dei consumatori.”

In arrivo nuove regole e maxi-sanzioni

A rafforzare la linea dura, anche il nuovo regolamento Agcom, che bloccherà le chiamate con numeri italiani camuffati da server esteri: entro tre mesi per la rete fissa, sei mesi per la rete mobile. Le sanzioni per le aziende inadempienti potranno arrivare fino a 1 milione di euro.

Nel frattempo, per informare e tutelare i cittadini, l’Autorità ha lanciato la campagna “Difenditi così”, accessibile sul sito www.difenditicosi.it, e ha attivato il numero verde gratuito 800.166.661, operativo dal lunedì al venerdì, ore 10-14.

