Pronto a partire per i mondiali juniores in Portogallo l’atleta Vincenzo Pelligra della Judo Koizumi Scicli

L’atleta sciclitano, nato e cresciuto nel vivaio della società Judo Koizumi Scicli, vestendo i colori azzurri parteciperà il prossimo 5 ottobre ad Odivelas, in Portogallo, ai campionati mondiali juniores di judo per la categoria 73 chilogrammi. Non si ferma l’attività sportiva del giovane sciclitano allenato da Maurizio Pelligra cresciuto a pane e judo grazie alla passione del padre, proprio Maurizio Pelligra, preparatore atletico negli anni di campioni.

E’ il terzo anno per Vincenzo Pelligra che lascia la sua Scicli per gareggiare con atleti europei e internazionali e difendere i colori azzurri.

Negli ultimi tre anni, infatti, ha partecipato sia ai campionati europei juniores che ai mondiali juniores. Da due precedenti campionati europei è tornato con due medaglie d’oro mentre dal terzo, cioè nell’ultimo campionato, ha dovuto cedere il passo per un infortunio, uno strappo muscolare, che non gli ha permesso di gareggiare. Dopo un mese di riposo, e dopo essere riuscito ad uscire dall’episodio che lo ha tenuto lontano dal tatami fin dal campionato europeo juniores e che gli ha permesso di recuperare i postumi dell’infortunio, Vincenzo Pelligra è pronto gareggiare ai campionati mondiali juniores di Odivales in Portogallo. Nei due precedenti campionati mondiali era arrivato al 7° posto ad Olbia in Sardegna ed 9° posto a Guaya Quil in Ecuador.

Riconosciuto il valore tecnico dell’atleta sciclitano.

Il giovane Vincenzo Pelligra, ventenne, nel 2021 ha ricevuto il premio Atleta dell’Anno nell’edizione numero 54 del “Salvatore Padua”, un appuntamento con il meglio dello sport provinciale voluto nel 1968 da Adolfo Padua per onorare la memoria del fratello Salvatore, campione di atletica leggera morto in un incidente stradale a Sondrio. Nel 2022 lo stesso premio è andato ad un’altra atleta della Judo Koizumi Scicli, la giovanissima Savina Russo, un mese fa medaglia d’oro, categoria 63 chilogrammi, ai campionati europei juniores di judo in Olanda.