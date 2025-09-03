Pronti a spiccare il volo: sono i 756 fenicotterini nati nella Riserva Naturale dei pantani Cuba e Longarini

Nati, in numero di 756, all’interno della Riserva Naturale al confine fra i territori di Ispica e Pachino, tra fine maggio e luglio, hanno ormai spiccato il volo e sono liberi di spostarsi tra i pantani alla ricerca di cibo e acqua. Questa area è l’hotspot degli uccelli migratori ed i volatili si vedono molto facilmente in volo sull’intera costa sud-orientale della Sicilia. “A brevissimo, una parte di loro seguirà gli adulti per passare l’inverno nelle aree umide delle coste nordafricane, molti altri, invece, resteranno in Sicilia permettendoci di godere del meraviglioso spettacolo che ci offrono durante tutto il corso dell’anno – spiega sul suo profilo social Paolo Galasso, il biologo esperto della Riserva Naturale della Fondazione tedesca – ricordo a tutti che, durante questi primi spostamenti, è facile imbattersi in giovani fenicotteri in spiaggia: è fondamentale non stressare gli animali e non intervenire, a meno che non siano feriti, per permettere loro di riprendere le forze e ripartire”.

Un’altra stagione di nascite si sta concludendo con un bilancio più che positivo.

L’impegno della Fondazione tedesca per questa parte del territorio siciliano è apprezzabile per due ordini di motivi: riesce ad essere punto di riferimento nelle campagne migratorie con la sua funzione di hotspot e prosegue nella creazione di un habitat naturale di grande pregio naturalistico, faunistico e della flora. La creazione delle piccole isole all’interno dei pantani è stata di grande aiuto. La Riserva naturale della Fondazione Stiftung Pro Artenvielfalt tedesca è la prima creata al di fuori della Germania. “Ad oggi, con l’acquisto delle due lagune d’acqua dolce Pantano Cuba e Pantano Longarini e dei terreni sulla riva adiacenti – viene spiegato nel sito della Fondazione – è stato possibile preservare come riserva naturale quasi 392.0 ettari (3’920’000 m²), equivalenti alla superficie di circa 550 campi da calcio, di questo importante e prezioso luogo di sosta e alimentazione per uccelli migratori, un hotspot”.

