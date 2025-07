Vacanze naturalistiche: al pantano Longarini la bellezza dei fenicotteri, 750 le coppie e tanti pulcini

La costa della Sicilia sud-orientale non è solo mare e scogliere, da Marina di Acate fino a Marina di Marza nell’Ispicese. Ebbene sì, in quest’ultimo tratto dell’isola poco distante dal mare c’è l’area naturale dei pantani Cuba e Longarini che dal 2008 è diventata un’ampia oasi protetta grazie ad un ambizioso progetto della Fondazione tedesca ONLUS Stiftung Pro Artenvielfalt © – Fondazione Pro Biodiversità che è riuscita negli anni a creare uno scrigno di tesori naturalistici. “Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la colonia di Fenicottero maggiore ha nidificato sulle isole che abbiamo realizzato nel 2021 all’interno del Pantano Longarini, proprio con lo scopo di offrire siti riproduttivi ottimali a diverse specie di uccelli acquatici e non – spiega Paolo Galasso esperto in biologia ed amministratore del sito social che cura e racconta quanto accade in questa area protetta – quest’anno abbiamo più di 750 coppie di fenicottero ed i pulcini sono già nati e muovono i primi passi nella nostra riserva in totale sicurezza”.

Sono uno spettacolo della natura.

Qui, proprio in questa area al confine fra i territori di Ispica e Pachino, la Fondazione tedesca ONLUS Stiftung Pro Artenvielfalt © – Fondazione Pro Biodiversità, da 17 anni si occupa “di conservazione della natura e della biodiversità, con particolare occhio di riguardo alla salvaguardia delle specie minacciate e degli habitat naturali e promuovendo attività legate a contrastare i fenomeni di bracconaggio e uccellagione”. Un intento nobile, fondamentale per la bellezza e l’attrazione naturalistica dei luoghi, quello di tutelare e conservare i pantani Cuba e Longarini. Il progetto di tutela e conservazione è nato nel 2013 con il preciso obiettivo di porre fine al bracconaggio ed alle attività illecite che si sarebbero potute esercitare in quella che è una delle aree umide più importanti del sud Europa e del Mediterraneo centrale. A rischio di finire mirino delle azioni delittuose di persone senza scrupoli si è cercato (riuscendo nell’intento) di salvaguardare questi territori scelti ogni anno per la sosta e la nidificazione da migliaia di uccelli migratori. Chi ha curato e cura questi luoghi parla di 250 specie diverse che sostano e nidificano in queste aree dell’isola; alcune specie sono seriamente minacciate. La Fondazione tedesca, acquistando quasi 500 ettari di area umida e di terreni limitrofi ricadenti nei territori di Ispica, Noto e Pachino, è riuscita nell’intento di preservare la biodiversità ripristinando gli ambienti naturali grazie a un team di esperti in conservazione della natura.

Le foto sono della Fondazione tedesca ONLUS Stiftung Pro Artenvielfalt © – Fondazione Pro Biodiversità

