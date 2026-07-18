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Figlio aggredisce l’anziana madre per ottenere denaro: arrestato
18 Lug 2026 09:34
Avrebbe aggredito la madre anziana dopo l’ennesimo rifiuto a consegnargli del denaro, arrivando anche a opporsi con violenza ai Carabinieri intervenuti nell’abitazione. Per questo un uomo di 45 anni, D.R., residente a Comiso, è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria con le accuse di tentata estorsione in ambito familiare e resistenza a pubblico ufficiale.
L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in un’abitazione del centro di Vittoria, dove la richiesta di aiuto è partita dalla stessa donna, ormai esasperata dalle continue pretese economiche del figlio e dai comportamenti che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, andavano avanti da tempo.
L’intervento dei Carabinieri
Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i militari hanno trovato madre e figlio in evidente stato di agitazione. L’appartamento era completamente a soqquadro, segno della violenta lite appena avvenuta.
Durante i primi accertamenti il quarantacinquenne avrebbe improvvisamente reagito contro i Carabinieri, spintonandoli nel tentativo di guadagnarsi una via di fuga. Il tentativo è durato pochi istanti: i militari lo hanno immediatamente inseguito e bloccato.
La ricostruzione dei fatti
Una volta accompagnati in caserma, i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto.
Secondo gli elementi raccolti, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. L’uomo avrebbe più volte chiesto denaro alla madre, già provata da precedenti episodi di sopraffazione. Questa volta, davanti al rifiuto della donna, avrebbe perso il controllo, aggredendola verbalmente e fisicamente.
L’anziana sarebbe stata spintonata fino a cadere a terra, mentre l’uomo avrebbe messo completamente a soqquadro l’abitazione nel tentativo di costringerla a consegnargli il denaro richiesto.
L’arresto e la decisione del giudice
Al termine delle verifiche, il quarantacinquenne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ragusa, posto agli arresti domiciliari.
Il giorno successivo il Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
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