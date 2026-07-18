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A Playa Grande il caso si chiude: autorizzato il solarium temporaneo sulla spiaggia
18 Lug 2026 10:59
Presto un solarium ed uno chalet. Il tempo utile a montare impalcature e servizi. A nulla sono valse le proteste, l’occhio vigile di alcuni abitanti e l’interruzione da parte del Comune di Scicli a continuare nei lavori. Sembrano lontani anni luce le proteste, i chiarimenti e tutto quanto ha comportato l’avvio dei lavori di installazione di un solarium e di uno chalet in riva al mare, poco lontano dalla battigia. La ripresa delle attività è legato al perfezionamento delle procedure necessarie per l’installazione di questa struttura al servizio della balneazione in un’area demaniale con autorizzazione temporanea. Solo per il periodo estivo e per il tempo giusto di novanta giorni, tanto quanto è il lasso di tempo che il Demanio marittimo autorizza in questi casi. Si sta lavorando alla posa dei blocchi sui quali verranno posate le pedane per la realizzazione dei servizi. Trascorsi i novanta giorni di autorizzazione si procederà allo smontaggio. Era stato un errore tecnico a fare scattare l’allarme: la struttura, infatti, andava ad occupare una parte di spiaggia ricadente nella zona di salvaguardia della Riserva del fiume Irminio. Sanata la procedura con la riproduzione delle tavole tecniche è arrivata la nuova autorizzazione temporanea. “La ditta avrebbe sanato, presso il Demanio marittimo per competenza, l’errore che era stato fatto precedentemente – spiega il sindaco Mario Marino – noi non siamo a conoscenza della procedura perchè competenza degli uffici demaniali. E’ certo che vigileremo sulla realizzazione e sull’esatto rispetto che tempi di concessione a garanzia dei cittadini e dei villeggianti che vivono nella borgata di Playa Grande ed a tutela del territorio, uno dei più belli ed incontaminati della fascia costiera sciclitana”.
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