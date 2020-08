Primo caso positivo a Monterosso Almo, è una donna asintomatica. il sindaco Pagano: "Continuiamo a osservare le regole" - Ragusa Oggi

Primo caso positivo a Monterosso Almo, è una donna asintomatica. il sindaco Pagano: “Continuiamo a osservare le regole”

E’ notizia di oggi: a Monterosso Almo, il primo caso positivo al Covid. Si tratta di una donna che è risultata positiva alla prova del tampone. La donna sta bene e non ha nessun sintomo.

Era stata lei stessa, in via del tutto precauzionale, a richiedere un tampone dopo essere rientrata da un viaggio da una delle nazioni indicate dal presidente della Regione.

Sin dal primo giorno in cui è rientrata, si è sottoposta a quarantena volontaria ella sua abitazione.

Il sindaco della città, Salvatore Pagano, in merito a questo difficile momento per l’intera comunità di Monterosso, dichiara: “Fino alla comunicazione di oggi Monterosso Almo, il nostro paese, è stato immune dal contagio. Siamo stati fra i pochi comuni italiani a non essere afflitti dal covid-19. Un risultato che ha premiato i nostri comportamenti. Oggi abbiamo avuto il primo caso di covid-19, asintomatico. Questo non deve farci precipitare nella disperazione ma ci obbliga a continuare ad osservare i comportamenti indacati nei dpcm, nelle ordinanze ministeriali e nelle ordinanze del Presidente della Regione. Le regole in sintesi sono semplici:

a) seguire l’igiene personale,lavaggio frequente delle mani;

b) distanziamento sociale ;

c) uso delle mascherine in luogo pubblico o in luoghi pubblici ove non è possibile tenere il distanziamento sociale;

d) evitare gli assembramenti. detto ciò dobbiamo continuare a vivere ed ad attendere alle nostre attività lavororative e a non privarci dei nostri rapporti sociali.

Il covid-19 è un nemico da gestire non rinunciando a vivere ma conoscendolo ed mettendo in campo tutte le contromisure che la scienza ci ha indicato”.

Il caso positivo di Monterosso è anche il primo che si verifica nei cosiddetti “comuni montani”.