Prima trasferta della stagione per la Volley Avimecc Modica - Ragusa Oggi

Prima trasferta della stagione per la Volley Avimecc Modica

Prima trasferta della stagione per la Volley Avimecc Modica che domenica alle ore 18 sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Tricase ospite dell’Aurispa Alessano.

Una trasferta difficilissima per il sestetto della Contea che dopo la bella, ma sfortunata prova casalinga di domenica scorsa contro Tuscania, cercherà di ottenere i primi punti stagionali in Puglia.

Contro Tuscania, la compagine allenata da Peppe Bua ha peccato d’inesperienza perdendo un match che dopo la prima fase iniziale ha visto giocare i biancoazzurri alla pari contro il sestetto di Paolo Tofoli che solo mettendo in campo la loro maggiore esperienza e riuscendo a tenere i nervi più saldi nei momenti cruciali della contesa è riuscito a uscire dal “PalaRizza” con il successo pieno.

Dall’altra parte della rete, il sestetto modicano troverà una squadra tosta che scenderà in campo con il morale alto essendo riusciti a vincere sul campo del Corigliano nel match d’esordio della settimana scorsa.

“Ci aspetta una prova difficilissima – dichiara coach Peppe Bua – contro un ottima squadra qual’è Alessano. Nel turno precedente non per caso sono riusciti a vincere a Corigliano, dove hanno dimostrato tutte le qualità che possiedono. Tra le loro fila giocano atleti di serie superiore come ad esempio l’opposto e noi, dunque, dobbiamo stare molto attenti. Io – continua – ho sempre parlato di un nostro percorso di crescita, quindi voglio continuare su questa linea, ma sono sicuro che se giochiamo bene come abbiamo fatto domenica scorsa sono sicuro che qualcosa di buono verrà fuori anche se, – conclude il tecnico della Volley Avimecc Modica – siamo consapevoli che Alessano è un’avversario che ci metterà duramente alla prova”.