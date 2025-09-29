Prima sconfitta stagionale per il Modica Calcio: l’Avola vince 1-0 con Dos Santos

Arriva la prima battuta d’arresto per il Modica Calcio, sconfitto di misura dall’Avola in un match equilibrato ma deciso da un episodio fortunoso al minuto 11 della prima frazione. A siglare il gol partita è Dos Santos, lesto a sfruttare una mischia in area e a insaccare il pallone che vale i tre punti per la formazione di casa.

Primo tempo: Avola avanti, Modica sprecone

L’inizio è subito in salita per i rossoblù di Filippo Raciti: all’11’ Dos Santos approfitta di un pallone vagante e porta avanti l’Avola. Il Modica reagisce con determinazione e crea diverse occasioni: al 17’ Maimone serve Savasta che calcia da pochi passi ma manda a lato, seppur in fuorigioco, al 24’ ancora Maimone inventa per Sessa, fermato dall’ottimo intervento del portiere avolese, al 32’ Maimone ci prova dalla distanza ma la sua conclusione sfiora la traversa.

Secondo tempo: tanto possesso ma niente gol

Nella ripresa l’Avola abbassa il baricentro e difende con ordine il vantaggio. Il Modica spinge ma fatica a trovare spazi utili: al 13’ Bonanno ci prova da fuori senza fortuna, al 42’ Asero trova il cross perfetto per Belluso che gira di testa, sfiorando di un soffio il palo.

Nonostante il forcing finale, il risultato non cambia. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio condanna il Modica alla sua prima sconfitta stagionale.

Tabellino

Calcio Avola – Modica Calcio 1-0

Marcatore: 11’ pt Dos Santos (A)

Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi.

A disp.: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano.

All. Attilio Sirugo

Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Brugaletta S., Intzidis, Cappello.

A disp.: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye.

All. Filippo Raciti

Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)

Espulso: Mallia (M)

