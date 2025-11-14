Prevenzione e salute: il Liceo Fermi celebra la Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa ha ospitato questa mattina un appuntamento ad alta valenza educativa dedicato alla prevenzione, alla conoscenza della patologia e alla promozione del benessere, organizzato da AIAD Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Conosci il diabete, proteggi la tua vita”.

L’evento ha coinvolto in modo attivo e partecipato le studentesse e gli studenti dell’istituto, che hanno seguito con attenzione le relazioni dei professionisti e preso parte alle attività di screening.

Un momento di formazione e consapevolezza per la comunità scolastica

A dare avvio ai lavori è stata la dirigente scolastica Giovanna Piccitto, che ha ribadito l’importanza di diffondere all’interno della scuola una cultura della prevenzione e dell’educazione alla salute.

Ha preso poi la parola Gianna Miceli, presidente dell’AIAD Ragusa, illustrando l’impegno trentennale dell’associazione sul territorio e ringraziando la scuola per la costante collaborazione. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla prof.ssa Patrizia Gabriella Cataudo, referente d’istituto per l’educazione alla salute, per il sostegno alle attività rivolte ai giovani.

Nel suo intervento, la prof.ssa Cataudo ha ricordato la storica sinergia tra AIAD e Liceo “Fermi”, sottolineando come negli anni questo rapporto abbia permesso di realizzare numerosi percorsi di prevenzione e sensibilizzazione. È intervenuto inoltre il vicepresidente AIAD, Daniele Scalone, che ha portato i saluti dell’associazione.

Le relazioni dei professionisti: informare per prevenire

Durante la mattinata sono stati affrontati temi fondamentali per la salute dei giovani grazie alle relazioni di: Dott. Rosario Morana, medico dello sport – “Attività fisica e diabete: conoscere per prevenire”, Dott. Vito Perrenuto – “Conoscere il diabete per proteggersi”, Dott.ssa Giulia Pignatelli, psicologa – “Il ruolo della mente nella gestione del diabete”.

Un focus multidisciplinare che ha permesso ai ragazzi di comprendere quanto il diabete sia una patologia che coinvolge corpo, stile di vita e benessere psicologico.

Oltre 100 studenti allo screening glicemico

Grande partecipazione anche allo screening per la misurazione della glicemia, effettuato al termine degli interventi. Più di 100 studenti hanno scelto di sottoporsi al controllo, un dato che conferma la crescente consapevolezza dell’importanza di prendersi cura della propria salute attraverso gesti semplici e tempestivi.

© Riproduzione riservata